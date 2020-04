"Aislar a un paciente de su entorno es durísimo para una sociedad que siempre ha arropado al enfermo"

“En la vida he conocido una situación similar ni siquiera me la hubiera imaginado”. Es el testimonio que ha transmitido en Hoy por Hoy Aranda Eva Asensio, médico de familia y coordinadora del Centro de Salud Aranda Sur, en primera línea contra el coronavirus desde que comenzó esta crisis sanitaria. Desde su experiencia asegura que en muchos momentos ha tenido la sensación de “jugar al ratón y al gato” con una enfermedad de la que se van añadiendo síntomas y consecuencias a medida que va avanzando su contagio. “Cada semana aparece un síntoma más que podemos relacionar con la enfermedad” explica. “Hemos descubierto que son muchos más de los que servían al principio para diagnosticar: tos seca, disnea o fiebre. Ahora sabemos que también provoca lesiones dermatológicas, conjuntivitis, o afección del sistema renal. Y se siguen sumando otros”

Frente a ello, Eva Asensio pone en valor la capacidad que ha tenido el sistema sanitario para reinventarse y hacer frente a esta crisis, especialmente en su caso por lo que se refiere a la Atención Primaria. Y lo explica gráficamente con lo ocurrido cuando apareció la pandemia en la comarca: “El 13 de marzo cerramos un centro de salud donde nuestra principal actividad era la promoción y prevención, veíamos y tocábamos a los pacientes para diagnosticarlos, hacíamos con ellos un trabajo de hormiguita para cambiar hábitos, mejorar su cuidado... Después de un fin de semana de trabajo, el día 16 abrimos un centro de salud cuyo principal objetivo era contener el avance de la enfermedad, proteger a la población, y a los profesionales, y asegurar la atención de todo el mundo.” Para ello ha sido necesario buscar nuevos aliados y nuevas formas de funcionar. “Nos hemos reinventado como toda la sociedad: simplificar burocracia, colaborar más estrechamente con el hospital, utilizar el teléfono, …” detalla la médico de familia. “Estamos muy acostumbrados a la relación directa, a tocar al paciente. Ahora nos hemos tenido que acostumbrar, sobre todo a escuchar.”

La doctora Eva Asensio reconoce que la atención sanitaria se ha tenido que reinventar en tiempos de coronaviruso para adecuarse a las necesidades de los pacientes y para contener la crisis sanitaria / Imagen facilitada

Por lo que se refiere a lo que ya se va conociendo de la enfermedad, Eva Asensio confirma que han atendido enfermos de todas las edades. Es cierto que los niños han sido el grupo de población menos afectado, aunque aún no se sabe si porque son asintomáticos o porque contraen menos la enfermedad. Los casos más numerosos se dan entre la población intermedia, entre 20 y 50 años. Sin embargo es la población mayor entre la que se agrava más la enfermedad, circunstancia que Asensio achaca a su vulnerabilidad, por las patologías previas o el deterioro por edad. Otro de los factores de esta enfermedad que está quedando de manifiesto es que el periodo de convalecencia es muy largo, desde que desaparecen los síntomas hasta que el paciente se recupera.

Sin embargo las cifras no ocultan aspectos de la enfermedad que muestran su mayor crueldad, como es la soledad en la que tiene que vivirlo en enfermo. Eva Asensio señala que es duro tener que aislar a un paciente que además de los efectos de la enfermedad vive en la incertidumbre al tratarse de una dolencia desconocida aún y sin que pueda relacionarse con su entorno aunque siga viviendo en la misma casa. “En una sociedad como la nuestra, en la que al enfermo se le ha acompañado, cuidado y mimado con el cariño de todo su alrededor, ahora mismo es al revés: tienes que aislarle, con la incertidumbre con la que se queda solo, en su habitación, y con las recomendaciones de que aleje a todo su entorno, que nos se cruce con nadie, que avise cuando va a salir al servicio para que no haya nadie en su camino. Es duro tener que confinar a un paciente y alejarle de su entorno, cuando estamos acostumbrados a arropar a las personas que enferman.”

Esta profesional confirma que la enfermedad está remitiendo y la evolución parece favorable. Por eso empiezan a pensar en recuperar la actividad que llevaban a cabo con sus pacientes, en la que no han dejado de pensar desde el primer momento en el que hubo que adaptarse a la lucha contra la enfermedad. “Lo que más miedo nos dio al reconvertirnos cuando cerramos el centro de salud a la actividad habitual el 13 de marzo fueron las consecuencias en nuestro trabajo diario con nuestros pacientes” explica. “Pero siempre es más fácil volver a un sitio que ya conoces que adentrarte en un campo desconocido, porque en la vuelta vamos a tener muy claros cuáles son los objetivos de nuestro trabajo”

Eva Asensio considera que de esta crisis se pueden sacar enseñanzas positivas: empezando por los pacientes, a los que el parón de la vida frenética les ha obligado a replantearse algunas formas de vivir. “Me he pasado la vida insistiendo a una paciente que hiciera pilates, y me dice ahora que lo hace desde casa siguiendo los programas de la tele.”

La doctora Asensio también destaca que esta crisis ha propiciado un trabajo en equipo entre los profesionales sanitarios de distintos niveles asistenciales y diferentes lugares que no se había vivido hasta ahora. “Hemos trabajado juntos como en la vida, pero no solo en mi centro de salud. También con el resto de los equipos de Atención Primaria, con el hospital, con otros grupos a nivel de toda España para compartir experiencias y descubrimientos” detalla. “Esa unión no había sucedido nunca” confirma con esperanza, convencida de que de las experiencias negativas siempre se saca alguna enseñanza.” Por eso se muestra convencida de que, también ahora, volverá a ocurrir.