Pandemia en retirada

El impacto del coronavirus en la comarca desciende de forma notable: las cinco nuevas altas que daba el hospital comarcal a pacientes covid en la jornada de este viernes deja a sólo seis personas ingresadas en el Santos Reyes con esta enfermedad confirmada y una más a la espera del resultado de la prueba. Sólo uno de estos ingresados se encuentra en el hospital de campaña, por lo que la dirección del centro prepara el cierre de esta instalación antes del próximo miércoles.



En sus casi cuatro semanas de funcionamiento el hospital temporal del recinto ferial ha atendido a 14 pacientes distintos, de los que ocho han recibido el alta, uno fue trasladado a las instalaciones del Hospital Santos y Reyes y cuatro han fallecido.

Las cifras indican que la pandemia golpea cada vez con menos fuerza, al menos en cuanto a su impacto de mayor gravedad: con la de ayer viernes son ya nueve las jornadas consecutivas en las que el hospital de los Santos Reyes no ha registrado ninguna muerte por esta causa. Paralelamente los pacientes ingresados no llegan a situaciones tan críticas como anteriormente, por lo que desde hace bastantes días no ha sido necesario derivar a ninguno de ellos a Burgos ni tampoco intubarlos para favorecer su respiración.

Preparando la vuelta

Cuando está a punto de cumplirse el mes y medio desde que el hospital comarcal se reconvirtió para atender prioritariamente las consecuencias de la pandemia la recuperación de parte de la actividad suspendida está a punto de producirse. Pese a que estaba previsto que este pasado miércoles se llevara a cabo la primera cirugía no urgente en el Santos Reyes la atención a varias urgencias coronarias y obstétricas ocupó la actividad de los quirófanos. A la espera de que no haya más imprevistos este lunes 27 de abril podría ser el día en el que el hospital ribereño comience de nuevo a realizar operaciones no urgentes pero tampoco demorables. Está previsto que se lleven a cabo una o dos intervenciones diarias, teniendo en cuenta que el hospital aún debe reservar recursos, incluidos quirófanos, para atender la pandemia. Pese a estar en retirada, el coronavirus aún está muy presente en la comarca a tenor de los datos de nuevos contagios que detecta Atención Primaria que a pesar de ralentizarse no de dejan de producirse. En las últimas 24 horas han sido registrados seis nuevos casos en la comarca, dos en Aranda Rural y cuatro en Aranda Norte, por lo que los diagnósticos de COVID-19 en la Ribera son ya 1.135 desde que comenzara su registro, una cifra en la que se incluyen pacientes con prueba confirmada y con sospecha por síntomas compatibles. En Aranda son 867, 221 en Aranda Rural, 44 en el entorno de Roa y 3 en Huerta de Rey, que sigue siendo la única zona de la comarca que lleva más de 14 días sin nuevos contagios.

Un nuevo escenario que requiere nuevas respuestas

La certeza de que la enfermedad va a continuar presente durante una buena temporada obliga a mantener una estructura organizativa y funcional dividida en dos. "No sabemos como se va a comportar la pandemia pero el virus ha venido para quedarse" explica el director gerente del Hospital Santos Reyes, Evaristo Arzalluz. "Puede mutar, puede dejar inmunidad o no, o sólo duratne meses." remarca. Para poder responder ante este incierto escenario la reanudación de la actividad programada tendrá que convivir con la atención a la pandemia. En este momento los trabajos se centran en la limpieza y desinfección de las “zonas limpias” y la distribución del personal en los dos espacios ya diferenciados, la primera planta dedicada a enfermos covid y la segunda y la tercera al resto de los pacientes. A todos los ingresados se les llevará a cabo la prueba PCR. Paralelamente el esfuerzo de estos días se centra también en generalizar las pruebas al personal del hospital.

Dado que pese a la bajada de pacientes ingresados la presión en Atención Primaria continúa no solo por la detección de nuevos casos, sino también porque algunos no remiten con tanta facilidad, desde el hospital Santos Reyes se proponen colaborar con los centros de salud en la atención de estos enfermos en los que la recuperación se presenta más dificultosa.