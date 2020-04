Marcos Ordiales: "Lo más difícil para los chavales será no poder abrazar a sus amigos si se cruzan"

El profesor asturiano Marcos Ordiales, tutor de 3º y 4º de Primaria en el colegio Corazón de María de Gijón participará como ponente el próximo día 29, miércoles, en una jornada organizada por el departamento editorial de la Universidad de Oxford exponiendo la metodología, de la que es experto, de 'Clase inversa/invertida' o flipped classroom.

Se trata de una jornada online de formación para profesores de toda España, que incluye a otros tres-cuatro ponentes. El año pasado, el profesor acudía a Barcelona y Madrid para una cita similar. Este año por la situación de estado de alarma la fórmula será telemática.

La intervención del docente gijonés, profesor de la asignatura de Science lleva por título 'Cooperando todos aportamos' y versará sobre la importancia del aprendizaje cooperativo y sus características. En su exposición se hablará además de cómo extender esta metodología a la forma de trabajar en equipo dentro del claustro: la responsabilidad individual, la interdependencia positiva, las habilidades cooperativas y el procesamiento o metacognición. Además se reflexionará sobre la importancia de los avances de la neuroeducación para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas, la educación emocional y el desarrollo profesional del profesorado

"Cooperar es la base de todo en la vida", asegura el docente apuntando que en esta época en la que nos encontramos "encerrados, valoramos más las relaciones con los demás" y pone como ejemplo el claustro virual que realizan en su centro y en el que los profesores trabajan compartiendo experiencias y conocimientos, como por ejemplo los de las apps que les son de utilidad.

Marcos Ordiales es pedagogo y profesor de educación primaria en el Colegio Corazón de María de Gijón. Hace 4 años que aplica el enfoque Flipped en sus clases y está considerado como uno de los mejores. En el año 2017 su experiencia fue elegida la segunda Mejor Experiencia en Primaria en el III Congreso Europeo de Flipped Classroom. La asociación americana 'Flipped Learning Global Initiative', fundada por Jon Bergmann (uno de los pioneros de este método activo de aprendizaje), le incluye entre los cien mejores profesores del mundo de clase invertida.

Sobre el confinamiento en la docencia apunta que "está siendo duro, difícil, lo llevamos lo mejor que podemos". No se puede avanzar contenidos, porque hay que partir de la igualdad de oportunidades. "Cada familia es un mundo, tenemos algunas donde posiblemente haya gente enferma, en que los padres están trabajando y no disponen de dispositivos móviles para sus hijos usen", reflexiona y cree que "hay que tener es máxima flexibilidad y partir más de la educación emocional que de los contenidos curriculares". El profesor gijonés añade que si hubiera que trabajarlos "debe ser de forma competencial, con cosas que partan de su motivación, que les sirva para su vida que lo vean de utilidad, mandarles actividades por mandar va a ser un infierno tanto para los niños como para las familias y en esta época no se trata de eso".

Con él reflexionamos sobre su idea del aprendizaje en esta etapa educativa de primaria. "Lo importante es aprender, tenemos que hacerlo durante toda nuestra vida, el cerebro está abierto a aprender siempre. Yo creo que esa es la visión no sólo que tienen que cambiar los alumnos sino los profesores también y las familias, porque parece que en segundo de primaria están pendientes de si el alumno saca un ocho o un nueve y en ese momento es lo menos importante". Tiene claro que el objetivo clave en la docencia debe pasar por "sentar una base de habilidades de competencias que les valgan para toda su vida y sean positivas. El rédito que le vayamos a sacar después ya lo veremos en el futuro porque creo que hay cosas más importantes en las primeras etapas que memorizar contenidos para vomitarlos en un examen".