Jaque a la curva

Se consolida la contención de la pandemia en la comarca: este sábado se han registrado solo dos nuevos contagios de coronavirus en la Ribera del Duero, uno en la zona sur de Aranda y otro en alguno de los municipios de la zona de salud Aranda Rural. Es la cifra más baja de contagios registrados en una sola jornada desde que empezó a extenderse la pandemia en la comarca. Pero hay que tomar el dato con cautela, dado que corresponde al inicio del fin de semana cuando la actividad administrativa se reduce, por lo que habrá que corroborar la tendencia con las estadísticas que se publiquen en los próximos días, sobre todo a partir del martes.

Con los nuevos casos registrados el total de contagios en la Ribera desde la aparición del COVID-19 asciende a 1137. Tres de cada cuatro se han producido en Aranda, donde se han registrado 868 enfermos. En Aranda Rural han sido 222, 44 en el entorno de Roa y 3 en Huerta de Rey, cuyo último contagio se registró el 28 de marzo.

Por lo que respecta al ámbito hospitalario la mejor noticia, en ocasiones, es que no haya novedades. No las hay en las últimas horas en el Hospital de los Santos Reyes, donde continúan ingresados seis pacientes con coronavirus, los mismos que el día anterior. Dado que no se ha dado ninguna alta en la jornada de este sábado, significa que tampoco ha habido ningún nuevo ingreso por esta causa. Y sigue sumando el número de días consecutivos sin que la pandemia se cobre ninguna víctima mortal en el hospital comarcal.

Esta situación ha permitido que la decisión sobre el cierre del hospital de campaña sea ya firme: dejará de funcionar el próximo miércoles 29 de abril, justo treinta días después de que recibiera su primer paciente. Un cierre que no implica desmantelamiento, en previsión de que pueda haber repuntes de la enfermedad dada la incertidumbre que aún rodea su comportamientos. Está previsto recoger el material no imprescindible y dejar el resto en el mismo recinto ferial.

Comienzan a aflorar las patologías comunes

Un dato a tener en cuenta es la progresiva ocupación de las camas del hospital dedicadas a otras patologías. Si la semana comenzaba con 14 pacientes ingresados por urgencias, incluidos los partos, este sábado la cifra ascendía a 25. Y eso sin haber comenzado aún las cirugías no demorables, cuyo reinicio está previsto este lunes 27 de abril. Según fuentes hospitalarias en Urgencias están volviendo a atender casos que eran comunes antes de la pandemia y que, para estupor del personal de este servicio, casi habían casi desaparecido durante estas semanas. “¿Dónde están los ictus o los infartos?” ha sido una pregunta y una preocupación recurrente de profesionales sanitarios. Intuitivamente, aunque aún sin evidencias, estos profesionales lo achacan al temor de muchas personas a acudir durante esta temporada al hospital por miedo al contagio o también a la voluntad de no sobrecargar a los profesionales.