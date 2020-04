El reto de mantener a cero el contador de nuevos contagios y teñir el mapa de verde

Las cifras de la evolución de la pandemia en la comarca durante la última semana invitan al optimismo: menos casos que se agravan, por lo que la presión hospitalaria es menor en el Santos Reyes que hace mucho que no deriva pacientes al HUBU, cero fallecimientos en el hospital comarca y en general menos contagios detectados cada día en Atención Primaria. Todos los datos son relevantes, pero en la práctica, y para que tengan pistas los más impacientes que quieren empezar a saber cómo y cuándo será la desescalada, la tasa de contagio durante las dos últimas semanas, o sea los nuevos casos que aparezcan en quince días, parece que será el que marque el camino. Así lo expresaba este fin de semana la consejera de Sanidad, confirmando que Castilla y León ha pedido al ministerio de Sanidad que el marco geográfico para aplicar la desescalada no sea la provincia, sino la zona básica de salud. “Todo dependerá de los casos registrados en los últimos catorce días" afirmó Verónica Casado, quien explicó también que no puede tratarse igual a todo el territorio de Castilla y León, donde por ejemplo existen pueblos de 200 o de 40 habitantes que no han registrado casos durante dos semanas, al igual que comarcas con menos de 14 habitantes por kilómetro cuadrado donde tampoco se han registrado nuevos contagios en quince días. Por eso también proponía que las zonas con mayor tasa de contagio, generalmente las urbanas (aunque no en todos los casos) sean las últimas en añadirse a la desescalada.

A día de hoy en la Ribera del Duero solo una zona básica de salud cumple el mencionado criterio: se trata del entorno de Huerta de Rey, que lleva desde el 28 de marzo sin anotar nuevos contagios de coronavirus. De hecho en esa zona de salud (de la que forman parte Arandilla, Araúzo de Torre, Araúzo de Salce, Araúzo de Miel, Brazacorta, Coruña del Conde y Huerta de Rey con sus tres entidades menores, Quintanarraya, Hinojar y Peñalba de Castro) solo se han registrado tres casos durante la pandemia, por lo que más de la mayoría de sus localidades han sido inmunes a la enfermedad.

La zona básica de salud de Roa es la siguiente en la que se ha detectado un número menor de casos, pero aún tiene que pasar al menos una semana más sin contagios para alcanzar los 14 días seguidos sin ningún nuevo diagnóstico: el último se registró el pasado domingo 19 de abril. En cualquier caso, a la espera de lo que ocurra en las próximas horas, esta zona podría estar a punto de teñir de verde su territorio en el mapa que marca el primer objetivo, que es mantener a cero el recuento de nuevos casos durante siete jornadas.

El objetivo está algo más lejos de conseguirse tanto en las dos zonas de salud de Aranda como en la que componen los municipios de Aranda Rural. En los tres territorios se han registrado nuevos casos entre el viernes y el sábado, por lo que aún no ha sido posible ni siquiera comenzar la cuenta de jornadas consecutivas sin contagios. Aún así cabe reseñar que en estas zonas va disminuyendo progresivamente la cantidad de nuevos casos detectados en un solo día. Quedan atrás las jornadas en las que se anotaron de golpe decenas de nuevos casos detectados en estas zonas de salud a mediados del mes de abril tras la Semana Santa como consecuencia de la aplicación masiva de test rápidos en las residencias de ancianos. De hecho las zonas de salud Aranda Sur y Aranda Rural, que se situaban a comienzos de semana entre las que mayor tasa de contagio registraban de las 37 en las que se divide la provincia de Burgos, han pasado a ocupar la mitad de la tabla en apenas dos días, al dejar atrás en el calendario las jornadas en las que se produjeron oleadas de nuevos registros, en los que se incluían casos nuevos pero también casos curados. Eliminada esa distorsión los datos reflejan ahora una realidad más ajustada, a la que habrá que estar atentos para avistar por donde comenzará la desescalada y el desconfinamiento. Eso sí, siendo realistas y teniendo en cuenta la advertencia de la consejera de Sanidad: que las medidas de desescalada se apliquen en primer lugar a ciertas zonas de la Comunidad, no significa que se pueda circular desplazándose de unas a otras sino que la movilidad se permitirá dentro del propio municipio.