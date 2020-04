Un respiro no exento de polémica

Se esperaba como agua de mayo, pero se ha producido entre lluvia de abril: los menores de 14 años también han salido a la calle en Aranda tras más de 40 días de confinamiento. Lo han hecho con pelotas, patinetes, bicicletas o carritos de muñecas. En algunos casos y respetando escrupulosamente la norma, incluso han podido saludar a abuelos o familiares que se asomaban a las ventanas.

Cadena SER

Es cierto que los más mayores echaban especialmente de menos a sus amigos. Una ausencia que han intentado paliar con sus propios juguetes, con sus hermanos o descubriendo otras posibilidades de sus barrios además de las que ya conocían, encontrando mucho más atractivo lo que antes podían hacer habitualmente. "Me ha parecido muy bien porque he estado con la moto, con el patín, he bajado cuesta, he dado un paseo y también he andado" detallaba un niño de 10 años.

Cadena SER

Pero no siempre se han cumplido todas las expectativas, porque una cosa es pasear cerca del parque y otra no poder acercarse, ni siquiera, a los columpios, pese a tenerlos tan a mano. En otros casos ha sido la lluvia la que ha interrumpido el paseo. O para algunos, sin embaro, la tormenta ha sido un momento más de diversión "Me ha pillado la tormenta y me he modajo entero" relataba divertido otro niño de 10 años al ser preguntado qué era lo que más le había gustado, aunque a continuación mostraba su disgusto por haberse tenido que ir a casa tan pronto. Y es que los pequeños han dado mayoritariamente su aprobación a esta medida

Cadena SER

También ha sido desigual la experiencia de los adultos que han acompañado a los menores. Mientras que en algunos casos han compartido el alivio y disfrute de los más pequeños, algunos padres y madres han vivido cierto agobio por el cumplimiento de todas las medidas de higiene y protección de forma escrupulosa, desde la preparación de todo el material antes de salir de casa hasta el protocolo de la vuelta, incluida la desinfección de juguetes y lavado de ropa. Pero todo se ha dado por bueno para compensar a los menores de este tiempo de encierro. "Estoy deseando que llegue mañana para volver a dar un paseo. Ha sido muy emocionante" dice Elisa de 6 años, quien también demuestra entender las medidas especiales que requiere esta situación. "He visto a unos amigos y les he hablado desde muy lejos. Iban con mascarilla"

Cadena SER

La “policía de balcón”, especialmente activa

Esta primera jornada de semidesconfinamiento para los niños y niñas ha supuesto también una avalancha de críticas y denuncias en redes sociales por actitudes irresponsables, desde menores y ancianos paseando juntos hasta corros de varias familias sin respetar las distancias de seguridad, o niños y niñas paseando con dos o más adultos a la vez.

Por el contrario también han sido numerosos los comportamientos responsables, en los que el paseo del menor se ha hecho coincidir con la compra del pan o el periódico o la salida del perro para su desahogo, en lugar de estirar la norma para visitar la calle varias veces.

Cadena SER

Hoy era el primer día y el permiso para salir una hora de casa se ha acogido con ganas por muchos menores. Habrá tiempo en los próximos días de comprobar si se mantienen la ilusión o las restricciones con las que se debe llevar a cabo rebajan las ganas tanto de los pequeños como de los adultos que los acompañan.

Cacerolada

La del incumplimiento de las restricciones al desconfinamiento parcial de los menores no ha sido la única polémica de la jornada de este domingo, aunque la siguiente tenga un calado totalmente distinto: ha tenido un seguimiento desigual, dependiendo de los barrios, la cacerolada convocada para protestar por la gestión de la crisis que está haciendo el gobierno y para solicitar más medidas de protección para los sanitarios. Mientras que en algunas zonas se ha dejado sentir el sonido de cacharros y hasta tambores en otras el aplauso de las ocho se ha mantenido como en el resto de las jornadas anteriores.