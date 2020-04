HOSBEC pide la dimisión de Oltra por su "pobreza intelectual y animadversación" contra el sector turístico

La patronal hotelera Hosbec ha reclamado la dimisión de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de Compromís, tras unas declaraciones en las que esta consideraba que el modelo turístico de la Comunitat Valenciana beneficia "a unos pocos" y arrastra fenómenos como las malas condiciones económicas de las "kellys", las camareras de piso de hotel.

En un comunicado muy duro contra Oltra, los hoteleros critican "la ignorancia" de la también consellera con el turismo de la Comunitat "y los cientos de miles de puestos de trabajo que genera", dicen, y niegan que se esté perjudicando a sectores como el de las kellys.

Afirma la secretaria de la patronal, Núria Montes, que lo dicho por la vicepresidenta es "la gota que ha colmado el vaso de un sector que se está dejando la piel" y "encarando la peor crisis de la historia con responsabilidad y compromiso" y critican lo que tildan de "animadversión crónica sobre este sector" por parte de Oltra.

Oltra, por su parte, mantiene que esta defensa del cambio de modelo productivo "para no poner todos los huevos en la misma cesta", dice, la llevan reclamando desde antes de la pandemia, y no entiende el malestar de los hoteleros por pedir "un modelo turístico que no genere pobreza y precariedad", que es lo que siempre ha dicho Compromís, señala.

Pero los hoteleros concluyen su comunicado incidiendo en que el sector turístico de la Comunitat "se merece unos responsables políticos que trabajen para recuperar los puestos de trabajo y la aportación al PIB" y pidiendo la dimisión de Oltra. Y en contraposición, resaltan la "buena gestión de la crisis" que sí está realizando tanto el president, Ximo Puig, del PSPV-PSOE, como de Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, que sí están en contacto, dice, con el sector cada día.

Las kellys defienden a Oltra

Las Kellys de Benidorm han mostrado este lunes su apoyo Mónica Oltra en esta polémica por sus declaraciones, un apoyo que se ha visto reflejado en redes sociales.

Al respecto, la portavoz, Yolanda García, ha señalado en declaraciones a Europa Press que sí debe existir un cambio en el modelo turístico porque "no se puede basar en los beneficios astronómicos de muchos a costa de la precariedad y la salud de las trabajadoras".

"La prueba está en que la patronal, aunque tenga dificultades por el tema del cierre y de que no se sabe cuándo va a poder abrir, sí tienen, como declaró en su día Toni Mayor, un colchón mullido de años de viabilidad y beneficios", ha indicado.

Frente a ello, García ha expuesto que algunas de sus compañeras "al mes siguiente de no cobrar nada tienen que acudir a servicios sociales", por lo que ha entendido que se produce un "desequilibrio" porque "la balanza no está bien equilibrada: años de beneficios a costa de mujeres que al mes que viene, si no hay ayudas sociales, no saben cómo van a pagar el alquiler".

"Esta crisis sanitaria se ha convertido en una gran crisis social, pero además, con despidos improcendentes, sin prestación por desempleo, con fijos discontinuos que no han entrado en los ERTE", ha indicado García que ha señalado que los ERTE tenían como objetivo parar los despidos y, sin embargo, ha habido "despidos improcedentes de las eventuales y de las externalizadas".

"Nosotras también consideramos que este modelo, no se puede basar exclusivamente en grandes beneficios para unos a costa de la precariedad e incluso de salud para otros", han continuado y ha reclamado: "replantear, estudiar, reconvertirse como avance debería de ser parte de una mesa de diálogo social".