Comienza la recuperación

Será distinta, pero se avista ya la nueva normalidad: el hospital Santos Reyes ha llevado a cabo la primera operación no urgente desde que se suspendiera la actividad programada de sus quirófanos hace mes y medio. Ha sido el servicio de Urología quien ha llevado a cabo esta cirugía, mientras que en los próximos días de esta semana se han programado intervenciones de Cirugía General y Ginecología. El servicio de Traumatología está también preparado por si fuera necesario intervenir si hubiese fracturas.

La recuperación de eta actividad ha sido posible al consolidarse la buena evolución del impacto de la pandemia en la comarca: desde el pasado viernes son solo seis los pacientes ingresados por coronavirus, aunque hoy esperaban el resultado de la prueba otros tres más. En cualquier caso hay que recordar que, de momento, la prueba se realizará a todos quienes ingresen en el Santos Reyes, aunque su hospitalización no esté relacionada con la pandemia. El resto de cifras de actividad del hospital se mantienen: sigue sin registrar ningún fallecido en la última semana y media y aunque en los últimos días no ha habido nuevas altas, han sido 104 los pacientes que en algún momento necesitaron atención hospitalaria y que ya están en sus domicilio.

Paralelamente, como ya les adelantábamos en Radio Aranda , siguen incrementándose los pacientes hospitalizados por otras causas: la semana comenzaba en la mañana de este lunes con 27 pacientes no-covid ingresados, aun sin haber empezado las operaciones no demorables; hace una semana eran 14. El gerente del Hospital Santos Reyes, Evaristo Ruiz Arzalluz confirma este repunte, que interpreta también como un signo de vuelta prudente a la normalidad. “Los ingresos no covid se han mantenido muy bajos, prácticamente en el mínimo imprescindible, en parte porque no está habiendo consultas y en parte porque entiendo que la gente se retrae de venir al hospital para no coger lo que no tienen” confirma Arzalluz, quien indica que lejos de preocuparle considera positivo este incremento. “Me produce satisfacción que estos pacientes regrese, porque las enfermedades habituales siguen estando ahí y nos preocupaban esos pacientes que se han podido desestabilizar, necesian un seguimiento o hay que revisar su estado. Confío en que los pacientes covid sigan yendo a menos y los no covid vuelvan otra vez a ingresar y a ser atendidos.”

También son positivas las noticias en cuanto a los casos más leves de la enfermedad: los datos de Atención Primaria sólo reflejan un nuevo contagio en la comarca durante este domingo, que se registró en la zona sur de Aranda. Un dato que hay que tomar con cautela, ya que al volver de un fin de semana es prudente esperar a la actualización de los datos que se ofrezcan mañana martes, en los que se incorpora el acumulado de los últimos días. Pese a este nuevo caso detectado el total de personas diagnosticadas en la comarca no varía con respecto a las últimas 24 horas, puesto que en la zona de salud Aranda Norte se registra un caso menos, lo que ocurre cuando da resultado negativo la prueba realizada a alguno de los pacientes diagnosticados por los síntomas. Actualmente la cifra de casos diagnosticados en las cinco zonas de salud de la Ribera asciende a 1137. Huerta de Rey continúa siendo la única que se mantiene libre de contagios desde hace más de 15 días.