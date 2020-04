Luismi: "Con la llegada de Ziganda el equipo notó un cambio en el tema táctico"

Uno de los futbolistas que ha ayudado a cambiar la cara del equipo carbayón ha sido Luismi, un jugador que no estaba contando con minutos en el Real Valladolid y llegó cedido al conjunto azul durante el mercado invernal para ser el equilibrio que necesitaban los ovetenses en la medular.

Escucha aquí todas las declaraciones de Luismi Sánchez:

"Después de tanto tiempo de inactividad, tengo que agradecerle mucho al Oviedo. Llevaba mucho tiempo recuperándome de la lesión y apostaron por mí al cien por cien. Personalmente me encontraba muy contento por cómo me trato el club, los compañeros y por cómo me acogió la afición", destacó en primer lugar.

"Hay momentos que se hacen duros, pero intento no pensar mucho en lo que llevamos ni en lo que queda. Tampoco poner fecha a nada, solo me centro en la rutina de entrenamientos para que se me haga un poco más ameno. Tenemos que ser fuertes psicológicamente y exigirnos dentro de las limitaciones que tenemos", añadió el mediocentro sobre el confinamiento.

El fútbol regresará a puerta cerrada y así se desarrollará, por lo menos, hasta diciembre. En lo estrictamente deportivo esto afecta a cualquier jugador y en el caso del Oviedo quizá se hace más llamativo cuando tendría que afrontar seis partidos en casa y cinco a domicilio. "No sé qué decirte. Por la mañana lees y piensas una cosa, por la noche otra... que se juegue con público para nosotros sería muy importante. No depende de nosotros y ojalá que esto se reanude lo antes posible. Se nota el cariño y el apoyo de la afición. Es un lujo jugar en el Tartiere, siempre te apetece hacerlo. Ojalá se vuelva cuanto antes y, si puediera ser, con un Tartiere lleno", afirmó Luismi.

El andaluz también quiso resaltar la evolución del equipo tras el aterrizaje de Ziganda a la capital del Principado: "Con su llegada notamos un cambio en el tema táctico. Veníamos de una dinámica que no era positiva e intentó sacar lo mejor de nosotros. Quería un equipo sólido y compacto y se estaba consiguiendo poco a poco. Antes nos costaba mucho dejar la portería a cero y se estaba consiguiendo. Es una parte positiva y tenemos que seguir con esa línea cuando se vuelva".

Por último, Luismi, que es uno de los futbolistas cedidos que termina contrato el próximo 30 de junio, se mostró tranquilo para poder finalizar su vinculación con el club carbayón igualmente: "No hablé nada con el Valladolid, no me preocupa demasiado. Somos muchos los jugadores que estamos en esta situación y estoy seguro que por el bien de todos se buscará una solución y se llegará a un acuerdo".