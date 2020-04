Barbón pide responsabilidad y prudencia los asturianos para no dar pasos atrás en la desescalada

Los asturianos nos hemos portado bien, tanto los niños como los padres. La salida de los niños a la calle desde este domingo, se está produciendo con responsabilidad en Asturias, a pesar de alguna imagen llamativa que se ha podido divulgar, en buena parte de los casos, imágenes falsas o fuera de contexto.

Pese a todo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha sentido en la necesidad de pedir a los asturianos máxima observancia de las limitaciones al movimiento y las medidas de distanciamiento social. El permiso para la salida de los niños a la calle no significa el fin del confinamiento, explica Barbón en un video difundido a través de su perfil en Facebook. El presidente dice literalmente: "necesito la implicación de madres y padres" para no bajar la guardia y les reclama responsabilidad y prudencia para no dar pasos atrás.

El caso es que el buen comportamiento de las primeras horas de permiso para que los menores salgan a pasear o a jugar a la calle, lo atestiguan los padres, pero también la Policía Nacional, que reconoce que las familias están manteniendo un comportamiento muy solidario y asumiendo el sacrificio que supone el confinamiento. La Policía no ha formulado denuncias porque no ha habido nada qué denunciar. El subinspector, Iván Martínez, portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, subraya que las familias han mantenido la normalidad en los comportamientos que viene definiendo todo este confinamiento.

Desde las familias, se es consciente de que ahora, más que nunca, la responsabilidad recae en los adultos, más que en las autoridades, para que los niños puedan disfrutar de ese alivio minimizando los riesgos. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Asturias ‘Miguel Virgós’, Clara Díaz, celebra este paso que considera que era una necesidad acuciante para los más pequeños.

Lo que ha molestado mucho, tanto a las familias como a la Policía, es la difusión en las redes sociales de imágenes que nada tienen que ver con la realidad de las calles. A modo de ejemplo, hemos visto fotos de la Cuesta del Cholo de Gijón o del Campo de San Francisco de Oviedo, una del pasado verano y otra de las fiestas de San Mateo durante un espectáculo infantil, como si fueran de ayer. Con las redes sociales, y después de haber visto determinadas imágenes, queda muy en cuestión el axioma “ver para creer”. Con la aparición de las fake en las redes sociales, tampoco se puede creer todo lo que se ve.