El Presidente de la Agrupación Peñas del Villarreal CF ve un mal necesario el regreso del fútbol sin público

El presidente de la Agrupación de Peñas del Villarreal, Javier Pérez, reconoció a EFE que en estos momentos ve “un mal necesario el regreso del fútbol sin la presencia de aficionados en las gradas” debido a la situación derivada por la pandemia de la COVIC-19.



Pérez reconoció que el posible regreso de la competición futbolística es un asunto "complicado y nada fácil”, pero a la vez considera que "tal y como están las cosas la vuelta del fútbol sería un luz y una ilusión para todos”.



“Hace un mes no hubiera dicho esto, no concebía el fútbol sin nosotros, pero tras estos días y viendo lo complicado que está todo, prefiero tener fútbol sin espectadores y que esto vaya cogiendo normalidad”, agregó.



El presidente de las peñas del Villarreal entiende que en la situación actual es “complicado tomar decisiones", pero comprende a la gente del fútbol que "quiere y necesita regresar, porque los que regentamos un negocio (tiene dos bares), sabemos que esto debe arrancar o será muy complicado para todos”.



Sin embargo, Pérez agregó que también entiende “a los jugadores y a los aficionados que prefieren que esto esté parado y ya se verá lo que pasa", aunque su sensación es que si el fútbol vuelve "la gente tendrá algo que nos hará más llevadera esta situación, y la verdad es que necesitamos cosas que nos hagan tener motivación y más optimismo”.



Preguntado por el fútbol sin gente en las gradas, admitió que “no tiene nada que ver”, pero reiteraba que “ahora mismo no sabemos como serán las cosas hasta que esto no tenga una solución definitiva” y lo que tiene claro es que “no podemos estar un año sin fútbol”.



Al presidente de las peñas villarrealenses no le preocupa que pasará con los partidos que no se podrán ver y están pagados por los socios, ya que dice que el Villarreal es "un club serio que siempre mira por el aficionado, por lo que sabemos que lo que decida será para el bien de todos”.



En ese sentido, Javier Pérez apuntó que "destinar ese dinero a una cuestión sanitaria y ayudar a los que están en primera línea sería perfecto”.



Asimismo, Pérez se mostró convencido de que el fútbol "no será lo mismo" tras esta crisis y prevé que los clubes "lo van a pasar mal”, si bien en el caso del Villarreal se verá que es "un club sólido, que tiene una base económica y deportiva con la cantera que le permitirá salir bien de esto”, concluyó.