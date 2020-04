Feijóo pide "flexibilidad" en la desescalada y medidas por concellos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pide al Gobiero del Estado "flexibilidad" en la desescalada y medidas por concellos. El jefe del Ejecutivo gallego ha propuesto que el desconfinamiento se realice por áreas sanitarias, tres tramos de edad y con la apertura de sectores en distintas zonas geográficas. El presidente ha asegurado que hay 140 ayuntamientos libres de Coronavirus.

Unos datos que no podemos contrastar ya que la Xunta de Galicia mantiene su decisión de no difundir datos por ayuntamientos, como sí hacen otras 7 comunidades autónomas, entre ellas Asturias, Cataluña o Madrid. Feijoo es partidario de un desconfinamiento por áreas sanitareas y la de A Coruña-Cee es la que presenta peores datos dentro de Galicia.

Alberto Núñez Feijoo. aporta datos: "Hai 140 concellos galegos nos que non se albiscou ningún contaxiado nos últimos 7 días Por iso é tan importante distinguir o ámbito rural co ámbito das cidades. O criterio de desescalada ten que ser flexible en cada territorio, hay más xente en tres distritos de Madrid que en toda Galicia. E o que non ten ningún sentido ter un criterio por provincia."

La segmentación por edad que propone el Gobierno gallego tiene tres franjas: mayores de 70 años, entre 15 y 69 años y menores de 14 años, que desde ayer ya cuentan con cierta libertad.