Salvador Gomar lo tiene claro: "¿Que si veo al CF Gandia en Preferente? Yo diría que sí"

El presidente de la Federación Valenciana de Fútbol ha pasado hoy por los micrófonos de Radio Gandia SER y ha dejado bien clara cual es su postura respecto a la forma en la que debe finalizar la competición en las categorías de ámbito territorial. Gomar, que llegó al cargo hace algo más de un año, sostiene que el escenario más justo es el de dar la competición por acabada y no anularla: "creo que es lo más justo, porque los clubs han hecho un gran esfuerzo tanto para estar arriba como para evitar el descenso y eso no puede caer en saco roto. Todo apunta a un final con ascensos pero sin descensos, con una ampliación en el número de equipos en los grupos, incluso con subgrupos; no queda otra solución. Ya sabemos que hagamos lo que hagamos cada uno mirará lo suyo, pero hemos de tratar de ser lo más justos posibles".

Eso sí, el presidente de la Federación matizó que la decisión que se adopte será a nivel nacional: "las territoriales acordamos tomar todos la misma decisión y salvo Catalunya, que se ha desmarcado por motivos políticos, los demás adoptaremos la misma medida conjuntamente".

El máximo dirigente del fútbol valenciano también fue cuestionado sobre el caso del CF Gandia que ha liderado con solvencia la liga en Primera Regional: "que si veo al Gandia en Preferente? yo diría que sí. No hay nada decidido, pero todo a punta a que los primeros van a subir. Hemos de ser coherentes" confirmando así las informaciones que el equipo de deportes de Radio Gandia SER defendiendo en las últimas semanas.

Respecto a los grupos en los que no está definido quien es el primero por algún partido pendiente, se mostró claro: "iremos a coeficientes, pero en Segunda Regional hay muchos equipos que renuncian y no creo que haya problemas con los segundos, por ejemplo en la Safor se da el caso del Benifairó y Simat... en fin, no hemos decidido nada, son todo conjeturas, pero aplicaremos el sentido común". En ese caso estaría también el Bellreguard y el Safor de Segunda.

El Gandia pues, y por fin, puede empezar a celebrar su retorno a la Regional Preferente, mientras que Portuarios, Rafelcofer y UE Gandia mantiene su categoría y Bellreguard y Simat e incluso Safor y Benifairó, apuntan al ascenso.

Mientras tanto, Gomar mantiene su política de estar junto a los clubs más modestos, cuestión esta que abanderó en la campaña que le midió al ex valencianista David Albelda: "Las ayudas ya dije que se iban a respetar y ya se han abonado. Estamos viendo de cara a la temporada que viene qué hacemos para ayudar a los clubs modestos, cómo iniciamos la liga y cómo nos adaptamos, porque sabemos que lo más difícil es el arranque de la temporada y sabemos también que va a haber muchas familias en dificultades; estamos estudiando cómo flexibilizar estas cuestiones porque somos conscientes que tenemos que estar para los nuestros".

Salvador Gomar reivindicó el papel fundamental del fútbol y del deporte en general en la recuperación anímica de la sociedad, castigada por esta pandemia: "El fútbol no es lo más importante, pero si te fijas, en todas las imágenes de los niños y niñas siempre aparece un balón. Tenemos una obligación con la gente y vamos a estar ahí".

La nueva directiva del fútbol valenciano que encabeza Gomar se ha significado en los últimos meses por sus ideas innovadoras tanto en el reparto de las ayudas, como en la formación de técnicos o en la comunicación con sus afiliados, así como en el impulso del fútbol femenino. Precisamente Gomar fue clave en el nombramiento de Gandia como sede de los campeonatos de España de selecciones autonómicas disputados en el Guillermo Olagüe, hace dos años, cuando todavía era el secretario general de la FFCV. Ahora el reto es otro: "creo que nos va a afectar mucho a nivel del fútbol más modesto y tenemos que prestar la máxima atención y ayuda".

Puedes escuchar aquí la entrevista al completo en Hora 14 Deportes Gandia de Santi Roca y Marc Oliva con Salva Gomar: