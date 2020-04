Desde Policía Municipal de Pamplona apuntan que durante la primera jornada en la que los menores han podido salir a la calle, se ha detectado un intento de barbacoa de tres familias con sus hijos en Pamplona "para celebrar que los menores pueden salir", dice el portavoz Jesús Bariáin, quien apunta que "solo fue un intento, porque se detectó el fuego y se disolvió la reunión".

Así, Policía Foral, no obstante, recuerda que la normativa para poder salir pasa por un grupo formado por un adulto responsable y hasta 3 menores de 14 años, en un tiempo máximo de una hora, a una distancia no superior a 1 kilómetro con respecto al domicilio donde resida el menor y dentro del horario de entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche.

Policía Municipal de Pamplona apunta que la mayoría de las familias han cumplido esta normativa, aunque un porcentaje minoritario se salta la norma. "Se temía que los niños se juntasen con otros niños. Sin embargo, los niños no eran los que se querían juntar, sino los padres y las madres los que, en algunas circunstancias, se juntaban con conocidos o familiares en burbujas que no respetaban las distancia de seguridad", ha apuntado en Hoy por Hoy Navarra el portavoz de Policía Municipal de Pamplona, Jesús Bariáin.

Y es que, la normativa está pensada para que los menores puedan salir una hora a la calle y no para que los adultos se reúnan. Policía Foral sigue recibiendo dudas sobre la normativa. "Si la madre va con uno de los niños por un lado de paseo, y el padre va con el otro niño hacia el lado contrario, no entendemos que eso no se pueda realizar", explica Iñigo Nausía, portavoz de Policía Foral.

Tampoco se especifica en la normativa, añade Nausía, el caso de las familias numerosas con menores pequeños. ¿Podrían salir el padre y la madre si tienen tres hijos pequeños?, son dudas que llegan por parte de oyentes de la Cadena SER y tanto Policía Municipal de Pamplona, como Policía Foral, dicen que "la solución está en el sentido común" y piden "dejar de lado la picaresca".