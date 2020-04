Alejandra, la niña gijonesa que deja un mensaje al mundo en su primera salida tras seis semanas confinada

Alejandra tiene 4 años. Como cualquier otro pequeño, el domingo fue su primer día en la calle tras 42 días de confinamiento. Sin embargo, su caso es diferente. Alejandra bajó a las nueve de la mañana junto a su padre y se dedicó a recoger residuos de la Playa de San Lorenzo. No olvidó sus juguetes pero decidió dejar su patinete a un lado para centrarse en el medio ambiente. Las carreras podían esperar.

Alexandre asegura que "es algo habitual ya que vivimos al lado de la playa y siempre hemos bajado. Cada vez que vamos al arenal subimos con algo, somos pequeños recolectores y nos gusta hacer una buena labor". El padre de la pequeña ha añadido en Hoy por Hoy Gijón que "es parte de nuestra rutina, no es un juego. Había muchos plásticos grandes y queríamos hacer una montaña para subirlo pero finalmente hicimos varios viajes".

Y en ese ir y venir, apareció Eloy Alonso. El reputado fotoperiodista asturiano que, cámara en mano, no deja pasar la ocasión de retratar la vida a través del objetivo. Reconocido internacionalmente, sus imágenes han dado la vuelta al mundo y ésta, casi sin querer, cogió el mismo camino. "Había ido pronto a la playa aunque enseguida me di cuenta que no habría mucha gente porque llovía. Vi a la niña y me pareció que tenía mucha soltura con las botellas y hablaba mucho con su padre", ha explicado. Para Eloy, "la sorpresa fue cuando en las redes se empezó a mover y conocí que el padre era surfista".

En sus fotografías, el profesional asturiano siempre deja toques de atención a una sociedad que cada vez vive más deprisa. La instantánea de San Lorenzo no fue una excepción. "Si todos los sanitarios se juegan la vida para que no haya masificación lo que no puede ser es imágenes como las de Valencia donde el helicóptero de la Guardia Civil pidió por favor que se guardara el distanciamiento", ha afirmado. En conclusión "llevamos seis semanas confinados para que ahora salga la masa como si fuéramos borregos. Me pareció un ejemplo de educación pero también de más cosas. La niña estaba con su mascarilla recogiendo plásticos. Podía estar con su patinete y decidió dedicar una parte de su hora a ayudar al padre".

Ese patinete que luego corrió por el paseo del Muro, primero estuvo lleno de troncos y plásticos que utilizó como transporte. Toda buena acción acaba teniendo su recompensa y, además de huevos de manta raya y unas conchas grandes, la pequeña ha sido premiada por la Coordinadora para el Estudio y la Protección de las Especies Marinas de Asturias (CEPESMA) dentro de la campaña 'La bolsa o la vida' que busca concienciar a la sociedad sobre los plásticos. Alejandra ha dado un ejemplo al resto del mundo. Ella, ajena a todo el boom mediático, seguirá bajando a la Playa de San Lorenzo.