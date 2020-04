La oposición de Alcorcón critica que el gobierno municipal no realice test a los empleados municipales

El PP de Alcorcón ha criticado que el Gobierno municipal, formado por PSOE y Unidas Podemos, haya rechazado su enmienda al Plan de Choque contra el COVID-19, en la que proponían sustituir el gasto en material informático por "un mayor gasto en test, guantes y mascarillas".

Desde el PP pretendían que, en dicho Plan, financiado a través del fondo de contingencia, se sustituyera las partidas de 'Material informático no inventariable' y 'Equipos para el Proceso de Información, Administración Electrónica', que sumaban 300.000 euros, por una partida para la compra de estos materiales sanitarios.

"El equipo de Gobierno proponía la compra de smartphones, tabletas, portátiles, programas informáticos y licencias, mientras nuestra propuesta consistía en sustituir este gasto, probablemente necesario pero en ningún caso prioritario, por la compra de test, mascarillas y guantes", insisten desde el PP en un comunicado.

Además de la compra de este material sanitario, que el PP ha cifrado en 158.000 euros, también pedían ampliar las partidas destinadas a ayuda y comida a domicilio y a teleasistencia (110.000 euros), aunque finalmente ninguna de las enmiendas fue aceptada en el pleno extraordinario.

Dicho pleno acabó aprobando el expediente de modificación presupuestaria -con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos y la abstención de PP y Vox-, propuesto por el Gobierno municipal, dotando al Plan de Choque de un presupuesto total de 943.000 euros procedentes del fondo de contingencia.

"La alcaldesa de Alcorcón y su Gobierno no escuchan a los vecinos y no tienen en cuenta sus prioridades ni las necesidades de la ciudad", ha insistido la portavoz del PP, Ana Gómez, quien considera "inadmisible" que "se cuelen gastos no prioritarios y rechacen propuestas que responden plenamente a los que reclaman los vecinos".

Por otra parte, desde el PP también se propuso durante el pleno extraordinario la creación de una Comisión Plenaria para la Salida de la Crisis en la que participasen grupos políticos, agentes sociales y asociaciones ciudadanas, algo que también fue rechazado por la mayoría del Gobierno.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcorcón, Diana Fuertes, ha criticado la "actitud del equipo de gobierno que durante el pasado pleno extraordinario, votaron en contra la enmienda de la formación naranja para la realización de pruebas a los empleados municipales que están prestando servicio o que se van a incorporar a sus puestos en el Ayuntamiento"

Fuertes ha señalado que "los ciudadanos quieren soluciones no luchas por salir en los medios o en las redes sociales".

El Ayuntamiento de Alcorcón rechaza la compra de mascarillas y pruebas del Covid-19 para los empleados municipales, ya que estas deben ir 'prioritariamente' a los profesionales sanitarios, pues la adquisición 'debe ser afrontada por la Comunidad de Madrid de forma proporcional en el territorio'. Así lo ha señalado a Efe la concejal de Hacienda, Candelaria Testa (PSOE).

'Nunca nos hemos negado a sumar las propuestas de la oposición siempre que eso no significara cambiar o dar de baja actuaciones que nosotros consideramos necesarias', señala Testa, quien explica las razones por las que el Consistorio no puede abordar la compra masiva de estos materiales de protección.

En cuanto a la realización generalizada de pruebas a los empleados municipales, la edil socialista insiste en que esto 'no cumple con las órdenes ministeriales que se han dado en materia sanitaria', ya que estos deben ir prioritariamente a la atención del personal sanitario, que 'llevan 40 días tratando pacientes'.

'Nadie entendería que a un monitor de deportes, sin síntomas ni patologías previas, se le haga un test sólo por el hecho de ser trabajador del Ayuntamiento antes que a un profesional sanitario que no ha tenido acceso a test desde la Comunidad de Madrid, que tiene la competencia sanitaria', recalca Testa.

Sobre la compra masiva de mascarillas para la población, desde el Consistorio consideran que esta 'ha de ser afrontada por la Comunidad de Madrid, de forma proporcional y cohesionada en el territorio , de manera que esto no sea la ley del Ayuntamiento más fuerte, sino una actuación equilibrada'.

'El problema no es qué se quita sino qué se suma. Todas las propuestas que se han aprobado no son 'caprichos' del Gobierno, sino actuaciones propuestas por los técnicos y avaladas por la Intervención en cuanto a su específica relación con el COVID-19', ha reiterado la edil.

En cuanto a la petición del PP de crear una Comisión Plenaria para la Salida de la Crisis en la que participasen grupos políticos, agentes sociales y asociaciones ciudadanas, el Consistorio responde que 'no tiene sentido duplicar mesas de trabajo sino trabajar doblemente en ellas'.

'La semana pasada se realizaron dos sesiones del Pacto por la promoción económica y el empleo' en las que participaron los mismos grupos, subraya el Gobierno municipal, que pide a la oposición 'colaboración y trabajo serio para, entre todos y todas, dar una respuesta sensata y eficiente contra el COVID-19'.