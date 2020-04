Tasas adaptadas a la reducción de aforo

El Ayuntamiento de Aranda está estudiando aplicar algunas rebajas en las tasas del mercadillo semanal y de los veladores para minimizar las pérdidas que van a sufrir los sectores de la venta ambulante y de la hostelería por las restricciones que sin duda habrá durante la desescalada para no bajar la guardia frente a la posibilidad de nuevos contagios de coronavirus. Lo que ya es seguro es que en el caso de las terrazas de los bares, el Consistorio devolverá el importe correspondiente al periodo de duración del estado de alarma y sus prórrogas si se hubiera abonado ya la tasa y en caso de no haberse abonado, se emitirá solo por el periodo que el establecimiento vaya a disfrutar de la ocupación de la vía. Y respecto al mercadillo de los sábados, se emitirá el recibo del primer trimestre de 2020, descontada la parte proporcional desde que se suspendió esta actividad, pero no se emitirán los que correspondan a los trimestres que comprendan la duración del estado de alarma y sus prórrogas. Pero a mayores de estas medidas, dice la concejal de Hacienda que sería justo que una vez que puedan reanudarse ambas cosas las tasas sean proporcionales a la reducción del aforo, que supondrá una merma en estos negocios. “Teniendo en cuenta las previsiones que va a haber de que el distanciamiento va a ser mayor entre los entre los puestos o entre las propias mesas de los veladores y que va a haber muchas restricciones y por tanto habrá menos uso, estamos viendo cómo poder adaptar también las ordenanzas para que aunque lo que no se ha usado este año obviamente se va a devolver, para lo que se pueda usar en la segunda parte del año, adaptarlo a la situación real; esto quiere decir que sí en una mesa no va a poder haber una ocupación de cuatro personas sino de dos, solo porque van a tener que estar mucho más separadas, hacer un ajuste del precio para que repercuta lo mínimo posible en los establecimientos de hostelería”, explica Elia Salinero.

Por lo que respecta a otras tasas de servicios que se han visto afectados por estas medidas extraordinarias, como es el caso de la escuela infantil, la escuela de música y danza y la de folklore, también se devolverá la parte proporcional de los recibos que ya se hayan girado y no se tramitarán los siguientes hasta que no se normalice la actividad. “El Servicio de comida a domicilio se cobran los días que se de la comida, el de acompañamiento de personas mayores también, pero por ejemplo la guardería o la escuela de música se cobra el mes entero, así que lo que se va a hacer es devolver la parte proporcional y los meses que no se presta el servicio, obviamente no se pueden cobrar”, comenta la edil de Ciudadanos.

De estos y otros cambios que afectan a los impuestos municipales, la información está recogida en un documento que se puede consultar en la página web municipal bajo el título ‘¿Cómo afecta el estado de Alarma al pago de mis tributos?’, donde explica de qué manera se pueden consultar todo tipo de dudas, bien a través de la sede electrónica o de unos correos habilitados para ello.