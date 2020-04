El oviedismo, en contra del regreso del fútbol en las condiciones actuales

Diferentes grupos, peñas y asociaciones pertenecientes a 32 aficiones de LaLiga, independientemente de su lugar en la clasificación, se han unido para solicitar que el fútbol "se prepare para volver únicamente cuando el resto de la sociedad haya logrado la única victoria que ahora mismo nos importa: la de vencer a la COVID-19".

Estas palabras aparecen en el comunicado emitido esta mañana conjuntamente por Symmachiarii, Fondo Norte 1926 y APARO, que pueden leer íntegramente en la imagen de esta misma noticia. No solo los seguidores de Primera y Segunda División han mostrado su disconformidad con el comportamiento de los dirigentes de nuestro fútbol, sino que 15 aficiones de Segunda B también han querido formar parte de esta protesta dada la situación actual.

Estas son solo algunas de las líneas más destacadas del escrito realizado por el oviedismo:

"Queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo a esta decisión totalmente indecente e inhumana dadas las circunstancias actuales. No podemos compartir como una actividad no esencial como es esta, pueda pretender saltarse todas las medidas sanitarias. No entendemos como a lo largo de los años LaLiga, con Javier Tebas al frente, ha vendido una imagen basada en consignas como 'el objetivo de transformar la sociedad con los valores positivos del fútbol' o 'Trabajamos como un agente seriamente comprometido con el bien común de la sociedad' para luego hacer lo contrario. La imagen que están dando tanto el presidente de LaLiga como el presidente de la RFEF es la de dos personas alejadas de la realidad social. Solicitamos a nuestro club, como está haciendo hasta ahora, así como a LaLiga que recojan este sentimiento y se den cuenta de que el fútbol ahora mismo importa poco".