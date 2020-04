Detingut un home per l'assassinat de rodamons de l'Eixample

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada a un home brasiler de 35 anys per la seva implicació en almenys tres dels quatre assassinats de rodamons a la mateixa zona de l'Eixample dreta de Barcelona, aques últim mes i mig. L'últim crim, segons ha avançat SER Catalunya, s'ha produit aquesta nit a les 23h al carrer Rosselló amb Sardenya. Els mossos treballaven a contrarellotge i van posar-se a perseguir el pressumpte assassí després de l’últim crim, ahir a les 11 de la nit. Va ser clau la trucada d'un veí al 112. Segons ha sabut SER Catalunya, un home es va creuar amb el presumpte homicida, li va semblar sospitós i en pujar a casa i mirar pel balcó va presenciar el quart assassinat.: el crim d’un home francés sense llar de 33 anys, a cops de martell al cap. Segons ha explicat l'intendent Joan Carles Granja, cap de l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos, amb aquesta detenció la policia creu que "s'han aturat uns crims" de "violència desproporcionada".

Autocaravana / SER Catalunya

Els Mossos van passar les hores següents buscant-lo, li van fer un seguiment i van aconseguir atrapar-lo a Sant Cugat del Vallès. L'home vivia en una caravana de Les Planes, al terme municipal de Sant Cugat, on se sospita que dormia després de cometre els crims. Fonts consultades per SER Catalunya parlen d'un "serial killer", un assassí en sèrie. L'intendent Granja ha apuntat que el presumpte homicida podria patrir "dificultats mentals" perquè dóna "explicacions incoherents als investigadors que interlocuten amb ell".

Una patrulla dels Mossos d'Esquadra / SER Catalunya

Segons ha sabut SER Catalunya, el vehicle ha quedat precintat per la policia catalana i custodiat per tres patrulles dels Mossos d'Esquadra. Està aparcat al costat d'un bosc, en una zona aïllada, de difícil accés. Es tracta d'una caravana antiga, que du una raqueta de tenis i un monopati enganxats al darrere. Al patinet hi ha dibuixat un millitat que empunya una pistola i té un pres, amb els peus amb grillets, assegut a un lavabo. L'ocupant del vehicle es troba detingut a l'espera de passar a disposició judicial en els propers dies. Segons han explicat el Mossos, l'home només havia estat detingut a Saragossa per un robatori.

Se l'acusa d'almenys tres dels quatre crims de persones sense llar comesos des del 19 de març a la mateixa zona de l'Eixample, un triangle quasi perfecte, que es dibuixa sobre amb costats d'un kilometre i mig. L'últim crim, produit, segons fonts del cas, davant d'una perruqueria al carrer Rosselló amb Sardenya, a pocs metres del primer crim. Quan l'ambulancia ha arribat, aquesta vegada la víctima encara respiraba, però els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'home, d'origen francès i de 33 anys, ha mort de l'impacte d'un cop al cap amb un objecte contundent, el mateix mètode que l'assassí ha usat amb les dues víctimes anteriors. En aquest cas, segons testimonis, l'assassí ha usat un martell.

El primer cim es va produïr el passat 19 de març davant d'un supermercat al carrer Sardenya amb València. Inicialment els investigadors no el relacionaven amb la resta de crims perquè l'autor va matar la víctima, un rodamon de 60 anys a ganivetades. El segon cas es va produir quasi un mes després, el dia 16 d'abril al carrer Lepant amb Ribes, davant de l'Auditori. En aquest cas, la víctima era un noi jove, que també rondava la trentena. Tenia 27 anys i va morir d'un fort cop al cap. Dos dies després, la matinada de dissabte 18, al carrer Casp, davant del Teatre Tívoli es produeix el tercer crim. Un home assassina a un rodamón de 60 anys, altra vegada d'un cop al cap. Les càmeres de seguretat el graven durant hores fent voltes per la zona.

L'intendent Joan Carles Granja ha assegurat que durant el confinament han mort cinc indigents a Barcelona. El cinquè cas, segons va avançar ahir aquesta redacció, és una persona que accidentalment va morir diumenge calcinada a l'interior d'una barraca forestal al Camí de Sant Llàtzer, al costat de la Font de Santa Eulàlia, a Nou Barris. Segons un testimoni, la víctima podia ser un indigent que vivia en una barraca pròxima. En anar a comprobar-ho, però, els investigadors no hi van trobar ningú. A prop d'on s'ha trobat el cos, hi havia un cotxe amb un bidó de benzina dins. Els investigadors de la comissaria de Nou Barris, creuen que ha estat un accident.