"Debemos diagnosticar Covid19 por teléfono y con sentido común"

Unos días antes de que a Madrid llegara el coronavirus, Cristina había decidido subirse a una Unidad de Cuidados Intensivos Móvil. El tipo de ambulancia más especializada con la que cuenta la flota de emergencias en la capital española se convirtió a mediados de marzo en el vehículo más rápido para alcanzar la incertidumbre: “el problema se centraba en atender casos que no se consideraban respiratorios; no íbamos protegidos para esos por la falta de material y nos encontramos, por ejemplo, con una persona con un supuesto ictus que estaba contagiada”.

La sobrexposición a la que se sometió durante varios días esta médica residente de tercer año, tinerfeña, especialista en medicina familiar y comunitaria desembocó en la suma de un caso más a los registros de covid19 del Archipiélago. No detectó con certeza dónde pudo contagiarse, pero tras su regreso a Tenerife una vez que se cancelaron las rotaciones por especialidades fuera de la zona de influencia, sospechó al tener diarreas que era positivo.

“Solo presenté ese síntoma. El coronavirus en España se manifiesta de este modo en torno a un 14% de los positivos; no tuve más síntomas y ni siquiera los comunes, fiebre y tos; por ser sanitaria me hicieron el test de detección y además por proceder de una zona de transmisión comunitaria”, relata Cristina. Después, permaneció en su casa siete días para luego someterse a un segundo test que resultó nuevamente positivo. Tuvo que esperar al día catorce después de la constatación del contagio para regresar a la normalidad.

Sentido común para el diagnóstico

Las Administraciones centran ahora sus esfuerzos en señalar a los sanitarios de la atención primaria como la primera barrera para el control de la pandemia después de una etapa en la que la presión hospitalaria parece que empieza a disminuir. Las consultas en los centros de salud también se han reconvertido para atender a decenas de pacientes por teléfono. “Entre treinta y sesenta llamadas tengo al día”, afirma Cristina, quien reconoce la dificultad que entraña el diagnóstico de un paciente de forma telemática. Solo se puede contar con el “sentido común, con su forma de hablar, con lo que te cuenta, con que si empeora o no a partir del día siete, si mejora o no la fiebre” que son los índices “con los que se pueden contar”. Además, también es importante situar o no al paciente en un grupo de riesgo “porque son los que más probabilidades tienen de que su enfermedad se agrave”.

“Estamos manejando mucho la incertidumbre porque la realidad es que a la población no se le hace test cuando se tienen síntomas sospechosos de coronavirus leves. Solo se le hace un seguimiento por parte del médico de primaria, aunque nunca es lo mismo explotar a un paciente que atenderlo por teléfono”, lamenta.

Mientras tanto, la preocupación por el incremento de la resistencia a consultar el estado de salud como cosnecuencia de otras patologías está siendo uno de los graves problemas a los que, en un corto plazo de tiempo, empezará a enfrentarse el sistema sanitario. De hecho, los principales hospitales de canarias han reconocido que trabajan en adaptar de nuevo la instalaciones para una previsible llegada “masiva” de pacientes que han aguantado en casa sin consultar por miedo al coronavirus. Sobre esta base trabajan ahora las principales gerencias sanitarias de las islas mientras en primaria, en la primera barrera contra el coronavirus se enfrentan a ello: Ahora, muchos pacientes “se están quedando en casa” y observamos en algunas consultas de urgencias consultas por casos graves como que “hace un día no veo por un ojo”, asegura Cristina: “el respeto y el miedo está provocando que se consulte tarde”.