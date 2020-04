Martínez Dalmau i Jorge Rodríguez impulsen un conveni per a la regeneració del barri de Canterería

El vicepresident i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, s'ha reunit hui a través de videoconferència amb l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el seu equip de govern per a fer-los partícips del "compromís de mantindre els projectes de regeneració urbana previstos en aquest municipi", la qual cosa suposarà la transformació del barri de Cantarería en un parc inundable a través d'un conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament, així com reubicar al veïnat en habitatges sense perill d'inundacions.

En la reunió, en la qual també ha participat el director general de Rehabilitació, Jaume Monfort, el vicepresident ha manifestat que, en aquests moments, aquest projecte "és més important que mai" perquè és "un exemple clar de les polítiques de reconstrucció post-crisi que volem materialitzar".

Martínez Dalmau ha destacat la importància que els pobles tenen per al Consell, d'ací la "necessitat d'invertir i apostar per ells". La reunió s'ha centrat en la millora de Canterería, "una part del poble en la qual viu gent en situació de risc i així va quedar patent clarament en els diferents fenòmens meteorològics de l'any passat". Per tant, l'objectiu és "traure a aqueixa gent d'ací, construir noves cases perquè visquen en condicions dignes i convertir aqueixa zona en un parc inundable".

El gener passat, la borrasca Gloria va produir una inundació en el barri de la Canterería, a causa del desbordament del riu Clariano. Aquesta zona ja havia sigut afectada anteriorment per la DANA el 12 de setembre de 2019. Una situació que va obligar a evacuar a 40 famílies, que es van traslladar temporalment a altres immobles del municipi.

Els informes tècnics van verificar Cantarería com a zona inundable per risc 1, la qual cosa va requerir d'una actuació pública immediata. El conveni entre la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament d'Ontinyent per al projecte de regeneració suposarà una inversió de 3,2 milions d'euros, finançada a parts iguals, i estableix que el pla estiga finalitzat en 2023.

Martínez Dalmau ha assegurat que per a la Generalitat "és un projecte exemplar perquè donarà seguretat al veïnat que en cada crescuda del riu Clariano corren perill i dotarà a la ciutat d'Ontinyent d'una nova zona verda".

Per part seua, l'alcalde de la ciutat Jorge Rodríguez, ha agraït la predisposició de Rubén Martínez Dalmau per a executar aquest projecte. "Les dues administracions estan fent una bona faena i això es nota. Relacionar-se amb el vicepresident i el seu equip és molt còmode perquè són gent molt pròxima", ha conclòs. Rodríguez ha explicat al Conseller que per part de l'ajuntament ja s'estan adquirint les 40 habitatges que la crescuda del riu va obligar a desallotjar la matinada del 12 de setembre. Amb els diners de la compravenda i una ajuda complementària de l'ajuntament, els propietaris podran adquirir un altre habitatge en un lloc més segur, ha exposat Jorge Rodríguez. El següent pas serà assegurar els talussos superiors i posteriorment transformar la Cantereria en un parc inundable.