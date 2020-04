Los niños y las niñas han vuelto a las calles, de una forma medida y con muchas precauciones, cierto, pero han vuelto a la calle y eso me ha hecho sentir un poquito más cerca de la vuelta a la normalidad, a la"nueva normalidad" como le llama todo el mundo y que, sinceramente aún me cuesta dibujar en mi cabeza.

El domingo me pasé muchos ratos a lo largo de todo el día, mirando por la ventana de mi salón, y disfrutando, sí, porque sinceramente lo disfruté, de la visión de algunas "escenas" muy chulas. Padres y madres con sus peques, algunos de ellos montados en patinete, patines o bicis, llamando a los timbres en los portales para que sus abuelas, abuelos, tías, tíos etc. asomaran a la ventana y los vieran.

Y a partir de esa llamada, en las ventanas todo se volvían risas y saludos con las manos que buscaban disminuir la distancia con las personas tan queridas y tan añoradas. Y besos que volaban hasta sus pequeños destinatarios, caras de felicidad por una y otra parte, después de seis largas semanas de no verse, o en el mejor de los casos de verse por videollamada.

Visitas cortas pero tan intensas en lo emocional que servirán para dar un empujón de energía positiva a quienes las recibieron. He de decirles que lo que ví este domingo por mi ventana me encantó y me hizo reafirmarme en la importancia de las cosas pequeñas, en que la felicidad reside realmente en ese montón de pequeñas cosas que a veces por pensar que son seguras no valoramos y que se hacen grandes, se hacen inmensas ,de pronto, cuando las perdemos.

Escucho, veo, leo continuamente comentarios sobre "todo lo que esta pandemia nos está enseñando", en relación, entre otras cosas, con la valoración del trabajo de profesionales "imprescindibles" y en algunos casos casi invisibles hasta ahora, sobre lo que estamos aprendiendo en relación con ese "valor" de las pequeñas cosas, sobre la importancia de pasar tiempo juntos, de llamar a la gente, de preocuparnos por los demás, de hacerlos sentir bien, de practicar la empatía y la solidaridad y de mirar alrededor y no sólo a nuestro propio ombligo. Pero entonces pienso en la fragilidad de la memoria, en lo pronto que el ser humano olvida las cosas, pienso en el concepto de volatilidad de nuestra memoria y espero que en este caso, todo lo vivido, realmente nos deje un poso, nos deje un cambio importante en lo personal. Aunque si les soy sincera, no sé si esto será así o volará, como nuestra memoria, en cuanto pasemos unas cuantas semanas instalados en la "nueva normalidad".

Y entonces vuelvo a pensar en los más pequeños y creo que ellas y ellos si que guardarán en su "haber" personal este aprendizaje.

Por cierto ayer mi hijo cumplió 16 años. Y difícilmente olvidará este cumpleaños extraño que seguro que él había imaginado bien diferente. Y sin embargo, lo ví con una gran sonrisa en su rostro, durante todo el día. Espero haber sido capaz de transmitirle mi pasión por el disfrute de "las pequeñas cosas".

Ánimo, ya queda menos...