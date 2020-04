Salamanca, la provincia en la que más crecen los contagios confirmados este martes: 85 de golpe

Cumplimos el día número 45 del estado de alarma y confinamiento obligatorio con motivo de la propagación del coronavirus también en Castilla y León y en Salamanca. Tercer día en el que los niños pueden pasear puntualmente con sus padres por las calles de las ciudades.

Los datos de este martes, 28 de abril, son ofrecidos como siempre, por el Ministerio de Sanidad y por la Junta de Castilla y León. Cada día, la Cadena SER de Salamanca te informa de cuanto sucede.

En España el número de nuevos casos este martes (solo los confirmados por PCR) son 1.308; en total hay 210.773 casos confirmados por la prueba PCR, es decir, esa cifra es el número de casos detectados por el principal test que indica cuándo alguien tiene el virus presente en su organismo. El repunte de nuevos casos es del 0,6%, por debajo del 0,9% de ayer.

Han muerto 301 personas más en las últimas horas, leve descenso de nuevos fallecimientos respecto a ayer, cuando se produjeron 331 fallecimientos. En total, 23.822 personas han perdido la vida con el coronavirus presente en el organismo.

La mejor noticia, la de los recuperados. 1.673 más en unas horas, hasta los 102.548 en total.

Las noticias en Castilla y León no son tan positivas. Según los datos del Ministerio de Sanidad hay 185 nuevos casos por PCR, con 16589 afectados en total diagnosticados mediante este método. No solo no decaen los nuevos contagios, sino que es la comunidad autónoma en la que hoy más repuntan en porcentaje los contagios: un 1,1%, muy por encima de la media española. Castilla y León es la tercera comunidad más afectada de toda España tras Madrid y Cataluña.

Los datos del día relativos a la pandemia en Salamanca son estos: la Junta confirma 85 nuevos contagios en la provincia, con 3172 contagiados en total. En esta cifra se incluyen tanto los nuevos casos detectados en las últimas horas, como los referidos a contagios de hace días y semanas que ahora se confirman. En cuanto a los positivos por PCR, es decir, los nuevos contagios de verdad en Salamanca en las últimas horas, la cifra es de 25 nuevos contagios.

El repunte respecto a ayer es del 2,75%, muy por encima del 1,37% de este lunes. La provincia es la zona de la comunidad en la que más repuntan estas cifras, y sigue siendo la segunda más afectada de Castilla y León.

Han fallecido tres personas más en las últimas 24 horas., y ya hay 316 fallecidos en total. La cifra de muertes diarias se mantiene estable en los últimos días entre uno y ocho fallecimientos diarios. Salamanca es la segunda provincia con mayor número de fallecidos en total.

La parte positiva, como siempre, la relativa a las nuevas altas. 20 más en un día, con 964 en total y cercanas ya al millar de recuperados en Salamanca.

En las residencias, la situación es esta: han fallecido dos personas más con coronavirus entre los residentes de la provincia. En total han muerto 205 mayores con la COVID-19 confirmada, mientras que otros 204 han muerto con síntomas compatibles. Por tanto, la cifra conjunta de fallecidos asciende a 409 personas. Además, hay 702 casos confirmados de coronavirus entre los mayores de residencias de Salamanca, y la cifra total de aislados baja a los 1.000 este martes.

Donde vuelve a haber buenas noticias es en la cantidad de pacientes ingresados en los tres hospitales de Salamanca: de golpe, hay 17 pacientes menos ingresados en el Complejo Asistencial de Salamanca, 15 menos en las plantas y dos menos en las UCIs. En total hay 214 pacientes ingresados por coronavirus en Salamanca.

En cuanto al número total de afectados por la COVID-19, esta cifra se sitúa en 9.283 personas. En el área sanitaria ha habido 450 positivos entre los profesionales de Salamanca, aunque 266 ya han recibido el alta. Eso sí, tan solo se han realizado el 21% de pruebas a profesionales sanitarios.