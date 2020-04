Un hombre se niega a separarse de su padre y pasa 34 días ingresado junto a él, sin estar contagiado

Desde que a Regino le comunicaron que tenía coronavirus, Juan Antonio, su hijo, no se ha separado de él en ningún momento. Y no en sentido metafórico, sino literal. “Cuando me enteré de la noticia decidí no separarme de mi padre a pesar del riesgo, que era lo que menos me importaba”. Juan Antonio ha permanecido en la misma habitación que Regino durante los 34 días que ha durado su ingreso hospitalario. Por fortuna, en las últimas pruebas realizadas el resultado ha sido negativo y ambos ya se encuentran en su domicilio.

“A mí me tenían controlado en todo momento a través de la temperatura y el oxígeno para descartar que pudiese haber sido infectado. Hemos vivido días muy difíciles, en un ambiente inhumano”, explica Juan Antonio a SER Henares. Fuentes oficiales del Hospital del Henares confirman que la situación de Regino era muy crítica en el momento de su ingreso por eso, como ocurre en todos los casos, se dio la oportunidad de que le acompañase un familiar. A medida que avanzaban los días fue respondiendo bien al tratamiento y, finalmente, ha eliminado el virus de su cuerpo.

La condición que aceptó Juan Antonio para permanecer con su padre es que no saldría para nada de la habitación. “El tiempo lo he pasado luchando junto a mi padre. Este tiempo me ha servido para conocernos mucho mejor el uno al otro”, asegura. El hospital le proporcionó el equipo de protección necesario para estar en la habitación y a la hora del desayuno, comida y cena le servían “la misma comida que a cualquier otro enfermo”, nos cuenta. Toda la familia se muestra “infinitamente agradecida” a todos los profesionales que han estado con ellos en todo momento ofreciendo su servicio y ayuda.