Diario de pandemia, miércoles 29 de abril

La hostelería no lo tiene claro

Los anuncios del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realizados en la tarde de este martes, han dejado perplejos a muchos, entre ellos al sector que podría sentirse beneficiado, el de la hostelería. Y es que no tienen muy claro si les conviene abrir sus terrazas.

Por nuestro programa, para intentar comprender el asunto, hemos llamado a nuestro economista de cabecera Pedro Medina Lamadrid, profesor de derechoy financiero tributario en la UCA que nos decía al respecto: "Pues ya ve lo que se publica hoy, el sector de la hostelería califica de ruina el plan propuesto, el sector asegura que no tienen liquidez para sobrevivir, comunican que no se les ha dejado participar, ni se le ha escuchado, el comercio reclama las ayudas prometidas por la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen , que todos hemos visto en un video emitido por ella en Español e Inglés, pero el dinero no llega, los tan prometidos 200.000€ de dinero que el Gobierno ha prometido, tan solo han llegado avales por 20.000€ y otros 20.000€ en avales también que no se saben dónde están, pues el dinero lo va a poner la Banca Española, con ello el Pequeño Negocio y el Sector de la Hostelería se verá forzado a cerrar"..

Medina Lamadrid recomienda que " los políticos hagan lo mejor que saben hacer, hablar, y que dejen actuar a los empresarios, que escuchen y apoyen a estos, sin entrar a querer salvar la economía, no está en sus manos. Está en las manos de todos aquellos Pymes y Autónomos que con su sacrificio y esfuerzo día a día, apuestan todos sus ahorros por salir adelante

Además pide a los empresarios, "que soliciten a sus autoridades locales, permisos para potenciar las carencias que ahora se han puesto de manifiesto en esta crisis, que potencien polígonos industriales, que soliciten transportes y voy a decir algo, que sacado de contexto suena mal, que se dejen de tanto arbolito y tantos pajaritos y que piensen en el ciudadano, que piensen en favorecer la riqueza y el empleo, que eso lo consiguen las empresas y autónomos, no ellos".

Los empresarios de hostelería, con los que hemos podido hablar, veían difícil poder abrir las puertas de sus negocios. Juan Castro, en representación del sector en Tarifa comentaba que "estamos en tarifa, una localidad que vive del turismo, hay empresarios que llevan cerrados dos meses, y muchos en una linea de no retorno. Si no se soluciona este asunto se puede perder el negocio y desaparecer el 70% del tejido empresarial lo que llevaría a una importante perdida de empleo local"

Sobre la apertura de bares y terrazas donde solo podrá funcionar un 30% Castro recuerda que en Tarifa tampoco se montan tantas mesas, en el mejor de los casos alguno puede montar 20 mesas en la terraza, "imagínate lo que significa eso, y encima tenemos que garantizar la vuelta de los trabajadores que están en el ERTE. Es inviable que una empresa en Tarifa con un 15% de facturación se pueda mantener".

Desde La Línea el presidente de los hosteleros, Santi Macías compartía las preocupaciones de su compañero. "Si podemos abrir el 11 de mayo con el 30% y tenemos que rescatar gente del ERTE, esperemos que se pueda recortar la gente que haga falta porque de lo contario no podría abrir nadie, sería inviable. Mantener la plantilla es un escenario que no nos planteamos".

García Guillermo viraliza su poema "Parecen hombres"

José Luis garcía Guillermo es uno de esos artistas polifacéticos, actor, poeta, escritor, pregonero. Ha llevado muchas cosas "pa' lante" y todas de forma acertada. Es un apasionado de su feria, la de La Línea, de donde es natural, El Rocío, la Semana Santa, incluso se atrevió unos cuantos años con el carnaval y apareció por el concurso con alguna comparsa y, además, con nota.

García Guillermo se fue a Jerez por cuestiones de trabajo hace algunos años y allí sigue, no era difícil de imaginar, dada la idiosincrasia del jerezano donde la feria, el Rocío, la Semana Santa, el folclore andaluz en definitiva, está tan presente, que José Luis, un folclórico andaluz declarado, se adaptase al terreno

Este tiempo de confinamiento le ha permitido escribir, siempre lo ha hecho, pero ahora con más tiempo y aprovechando los medios. Así que ha subido sus poemas a su canal de Youtube con gran éxito de crítica y público. El poema al que aludimos en nuestra charla de hoy se titula "Parecen hombres" y José Luis nos decía que "si los hombre no le quitamos la careta a estas malas bestias, va a seguir siempre existiendo una conciencia de machismo que no tenemos que asumirla todos. Yo me he puesto en el pellejo de las mujeres que están sufriendo ese maltrato pero además ahora, conviviendo con su verdugo en la casa".

Gaarcía Guillermo se muestra abrumado "nunca pensé la proyección que puede tener esto de las redes sociales, me han llamado de una televisión de Perú, estoy sorprendido".

La llamada: Joaquín Jiménez.

Joaquí Jiménezn se jubiló hace ya 12 años, era el responsable de la Estación Marítima del Puerto de Algeciras, y hermano de la Cofradía del Santo Entierro. Este periodo de confinamiento le ha pillado con su esposa en casa y como todos se ha acostumbrado a ver a su nieta de 11 años, "que la echamos mucho de menos", por videoconferencia.

Además ha retomado su afición por la pintura, "he vuelto a coger los pinceles, las acuarelas y me entretengo bastante. Yo tenía guardados los pinceles, los papeles y las acuarelas para cuando me jubilara y ahora me estoy poniendo las botas. Soy un aficionado mediocre".

Joaquín nos cuenta que lo primero que quiere hacer cuando salga "sin fiarme mucho, será dar un paseito cortito y los iremos dosificando", los paseos. Reconoce que "los que tenemos una edad, que pasamos de los 70, tenemos que tener cuidadito".