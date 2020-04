Cierra el hospital de campaña, continúa el trabajo contra el virus

El Hospital Santos Reyes sigue reduciendo el número de pacientes con coronavirus ingresados: esta mañana eran cinco tras dar ayer dos nuevas altas. Con esta situación, y como ya se había anunciado, ya ha cerrado sus puertas el hospital de campaña tras el traslado de la última paciente al recinto del Santos Reyes. Esta infraestructura temporal queda en desuso pero no se desmantela, quedando en su interior el material cuya retirada no resulta imprescindible dada la cautela que impone el desconocimiento de la evolución de la pandemia. A lo largo de estas cuatro semanas de funcionamiento 14 pacientes han sido atendidos en el hospital de campaña. Pese a que afortunadamente no han llegado a cumplirse sus previsiones iniciales de ocupación este recinto ha aliviado el trabajo en el hospital comarcal y ha dado tranquilidad a sus profesionales. “El balance ha sido muy positivo, nos ha dado mucha seguridad” reconoce el director gerente del hospital ribereño, Evaristo Ruiz Arzalluz, recordando que hace justo un mes se tenía la sensación de que ni siquiera las 170 plazas habilitadas en este recinto iban a ser suficientes para dar respuesta a la crisis. Gracias a Dios todo eso no ha sucedido, la cosa ha ido a menos y hoy nos hemos podido permitir el lujo de cerrarlo sin tener mayores consecuencias que lamentar.”

En el equipo de este hospital de campaña han participado tres jóvenes médicos arandinos que acababan de enfrentarse al examen MIR y que se ofrecieron para desempeñar la tarea que fuera necesaria. Pese al cierre del hospital de campaña los tres, Saray Antón, Diego Ortega y Ana Gordo van a continuar vinculados al hospital Santos Reyes durante esta próxima etapa de transición. Su trabajo ahora consistirá en atender a una consulta intermedia entre Urgencias y Atención Primaria para atender a pacientes covid

Es precisamente Atención Primaria la que se encarga del seguimiento de los pacientes que han recibido el alta hospitalaria para controlar cómo es su recuperación total. En total a lo largo de este mes y medio el Santos Reyes ha dado el alta a 106 pacientes, que tras abandonar el hospital tienen que guardar aún una cuarentena mínima de 14 días aislados en su propio domicilio. Un tiempo durante el que los profesionales de los Centros de Salud llevan a cabo con ellos un seguimiento telefónico e incluso domiciliario dependiendo de su situación clínica. En las residencias de mayores es su propio personal médico el que se encarga de este seguimiento.

Tal y como explican fuentes de Atención Primaria la convalecencia del coronavirus se está demostrando larga hasta que el paciente consigue una recuperación completa. En el caso de que el virus haya provocado neumonía su total restablecimiento no puede determinarse hasta pasadas seis u ocho semanas, como ocurre habitualmente con estas enfermedades respiratorias. Para ello es necesario determinar con una prueba radiológica que ha desaparecido la afección pulmonar.

Por lo que se refiere a la extensión del contagio cada vez es mayor la diferencia entre Aranda y su entorno en comparación con las zonas más alejadas de este núcleo, como las zonas de Roa y Huerta de Rey. En la última jornada siete de los diez nuevos casos diagnosticados siete han sido detectados en Aranda y otros tres en la zona de salud Aranda Sur, mientras que no hay nuevos casos ni en Huerta de Rey ni en Roa, que de seguir así comenzará mañana a teñirse de verde en el mapa de las zonas que han pasado al menos una semana sin nuevos contagios.