Denuncian la fumigación con lejía de la playa de Zahara de los Atunes

Las asociaciones ecologistas Agaden y Voluntarios de Trafalgar ha denunciado los destrozos que ha causado que la arena de la playa de Zahara de los Atunes, en Cádiz, fuera fumigada con lejía, una acción que emprendieron las autoridades locales el pasado domingo para supuestamente prevenir contagios de coronavirus.

Las autoridades de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Zahara de los Atunes y de la asociación de comerciantes de Zahara de los Atunes (ACOZA) decidieron utilizar tres tractores para rociar con una disolución de agua con lejía la arena de la playa, sin pedir para ello permiso a las autoridades sanitarias y ambientales. Lo hicieron el domingo por la mañana y, según señalaron en las redes sociales, con la buena intención de prevenir contagios de coronavirus ante el primer día en el que los niños y niñas podrían salir con sus padres de sus casas.

Fueron precisamente algunos de los niños de Zahara de los Atunes, que en el colegio colaboran con la Asociación Voluntarios de Trafalgar y Agaden en un proyecto de protección medioambiental de la zona y de cría del chorlitejo patinegro, los que alertaron del peligro de la acción. "Una niña de 9 años le dijo a su mamá que me llamara, había salido con el padre a dar paseo y vio los tractores rociando con lejía lugares en los que llevamos cuatro años con un proyecto de concienciación medioambiental y de cría del chorlitejo patinegro", ha explicado Dori Iglesias, de la asociación Voluntarios de Trafalgar. Iglesias se queja de que "no sólo se rociara con lejía, sino de que tres tractores estuvieran en dominio público arrasado una zona de crianza y anidación de chorlitejo patinegro".

Fotografía realizada el pasado domingo 26 de abril y facilitada por las asociaciones ecologistas Agaden y Voluntarios de Trafalgar, de los tractores usados en la playa de Zahara de los Atunes (Cádiz) para fumigar con lejía la arena. / EFE

Según las asociaciones los tractores no sólo actuaron en el kilómetro de playa urbana (los niños sólo pueden alejarse de sus casas un kilómetro en sus paseos) si no que llegaron hasta la desembocadura del río Cachón, con lo que afectaron "incluso sistemas dunares que en algún tramo del litoral están protegidos como Hábitats de Interés Comunitario 2120" Las dos asociaciones consideran que se han cometido "delitos gravísimos", a parte de que no se pidieron permisos, "como si esto fuera un cortijo particular" Por ello, además de pedir ser parte del expediente sancionador que abra las autoridades medioambientales de la Junta de Andalucía, recopilan toda la información con la intención de denunciar los hechos ante el juzgado.

Tras la fumigación, la polémica empezó a extenderse por las redes sociales. El delegado en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, anunció que una agente del departamento iría a valorar la actuación "realizada sin autorización medioambiental ni sanitaria".

En un comunicado hecho público este miércoles, el presidente de la ELA, Agustín Conejo Medina, reconocer que la medida se adoptó "con un poco de precipitación debido a la preocupación que los padres y madres manifestaron" ante la primera salida de los menores el pasado domingo en una localidad que a fecha de hoy no ha tenido ningún contagio. Ha explicado que el producto que se ha utilizó es el mismo que se usa habitualmente para la desinfección de calles y espacios públicos (Hipoclorito sódico diluido en agua al 2 por ciento) y para la desinfección de frutas y hortalizas "por lo que no supone un impacto agresivo para el medio ambiente".

La lejía ha causado destrozos en el arenal. / EFE

Asegura que "en ningún momento se perjudicó con esta iniciativa al entorno dunar" y advierte de que no descarta emprender acciones legales "en defensa de la buen imagen de esta Entidad" contra "cualquier persona, asociación o medio de comunicación que faltase a la verdad o calumniase" a la población.

Tras asegurar que la ELA colabora con la protección ambiental de sus playas y que "en breve se pondrán en marcha diferentes proyectos para la conservación y mantenimiento de nuestro sistema litoral", afirma que "las playas de Zahara de los Atunes se encuentran en perfecto estado para su uso cuando sea posible".