Hosteleros jiennenses, indignados por el plan de desescalada

Indignación entre los hosteleros jiennenses por el plan de desescalada. De hecho, fuentes consultadas por Radio Jaén Cadena SER confirman a esta emisora que el plan presentado por el Gobierno puede suponer "la ruina" para los bares y restaurantes de la provincia. Recordamos que este plan incluye cuatro fases de desescalada. En la Fase 0 ya se abrirían locales como restaurantes sólo para cita previa y comida a domicilio. En la fase 1 ya empezaría la apertura de terrazas con limitación del 30% y con un horario preferente para mayores de 65 años. Algo que irá aumentándose progresivamente.

El consejero de HosturJaén, Ramón Calatayud, ha sido muy duro al valorar este Plan de desescalada. Dice estar indignado y sorprendido. "Hemos solicitado, por activa y por pasiva, que nos permitan poder volver a abrir con dignidad y garantía. Pues bien, con estas medidas nos llevan a la más absoluta ruina. No existen medidas de acompañamiento, no sabemos qué pasará con nuestros ERTEs, la financiación no llega a nuestros empresarios que en su mayoría son micro empresas, los alquileres siguen corriendo… en fin, una serie de medidas que nadie nos aclara".

El consejero de Hosturjaén, Ramón Calatayud, también informaba que la limitación del aforo de terrazas es "una auténtica tomadura de pelo y un desastre" para un sector que puede caer en el cierre. De hecho, aseguraba que "la hostelería de Jaén, si no modifican estas medidas, se niega a abrir".

Educación

También hemos querido pulsar la opinión de las Asociaciones de Padres y Madres de la provincia, puesto que este plan de desescalada también tiene su incidencia en la educación. A Pedro Delgado, presidente de Fampa 'Los Olivos' le tranquiliza el anuncio de que hasta septiembre no se volverá a las aulas para garantizar la salud de los escolares. Eso sí, quedan dudas entre las AMPAS.

"Se anuncia una medida de conciliación de la vida laboral y familiar, como es atender al alumnado hasta los 6 años. Claro, necesitamos información de en qué va a consistir esa atención pues no olvidemos que son muy pequeños y que, difícilmente, van a mantener la distancia entre ellos con el tamaño que tienen las aulas de los centros educativos, explica Delgado.

Las distintas fases

Por realizar un escueto resumen, aparte de lo ya referenciado, este plan de desescalada anunciado por el gobierno incluye en su fase 0 medidas de alivio ya puestas en marcha como la de los menores o la apertura de pequeños resquicios de actividad económica. En la fase 1, entre otros, más apertura de comercio, inicio de culto religioso con limitación de aforo o ampliar actividad del sector pesquero y agroalimentario. La siguiente fase incluye ya apertura de espacio interior en locales de restauración, espectáculos culturales con límites de aforo o la caza deportiva. En la última fase, la número 3, se flexibilizará la movilidad general, se limita el aforo a la mitad en la actividad y se sigue suavizando las restricciones en restauración.