A Rubiales se le acaba el tiempo mientras desmiente "bulos"

Las ligas no profesionales siguen en vilo a la espera de una decisión que se demora y que debe resolver la presente temporada desde la Segunda División B en adelante. El 14 de abril Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, lanzó la propuesta de cancelar la liga regular, suprimir los descensos y decidir los ascensos en un formato de play-off exprés. Transcurridas dos semanas, no hay transparencia. Los encuentros territoriales posteriores confirmaron la falta de sintonía entre sus clubes colocando a Rubiales y su equipo en una encrucijada.

Loa rumores están al pie de la calle y el presidente ha salido al paso para desmentir informaciones que se están difundiendo en las últimas horas a través de diversos grupos de whatsapp y distintas redes sociales "cuyo origen es desconocido y que la RFEF considera una falsedad, fake new o bulo". Rubiales desmiente que se haya aprobado el play-off exprés y los descensos en todas las categorías validando la clasificación de la primera vuelta. "La Federación está a la espera de que el Gobierno y autoridades sanitarias indiquen el momento adecuado para poder comunicar las decisiones que se tomen en el ámbito de Segunda B y Tercera", apuntó.

Este miércoles, Rubiales ha iniciado una ronda de consultas con las federaciones autonómicas, aunque la primera de ellas, con Baleares, no pudo desarrollarse en su totalidad debido a problemas con la conexión telemática. Rubiales pudo trasladar sus dudas y su intención de "premiar los méritos de los mejores clasificados". No hubo tiempo para mucho más y las inquietudes de los clubes isleños, tres de cuyos miembros, At. Baleares, Ibiza y Peña Deportiva, ocupan puesto de play-off en el grupo 1, tendrán que esperar a ser resueltas. Esta tarde tenían turno las federaciones riojana y valenciana (Logroñés y Castellón lideran los grupos II y III) y, en adelante, el resto.

No hay respuesta a una de las cuestiones no resueltas y que corre como la pólvora: ¿ascenderán directamente los primeros de grupo en caso de cancelación? Así lo cree la UD Logroñés. Otros líderes. como el Castellón, dicen desconocer las intenciones federativas. Más clubes, preguntados por Radio León, niegan esta posibilidad, advierten de la presentación de demandas si así fuera y siguen apostando por la fórmula exprés como una opción probable para terminar la temporada.

El marco jurídico ocupa y preocupa a la Federación Española, que trata de cubrirse las espaldas ante la reacción de los clubes, sea cual sea la decisión que adopte. En paralelo, continúa recibiendo información sobre la propuesta de una reforma de la división mediante la creación de la Segunda B Pro, proyecto en el que la Cultural se ha convertido en uno de sus impulsores.

Mientras se le acaba el tiempo a Rubiales, los equipos de ligas no profesionales ya conocen la pauta gubernamental para regresar a los entrenamientos. En prinicipio, será en la fase 2 de la desescalada y de forma individual a partir del 26 de mayo, sesiones que irán regresando a la normalidad al inicio de la fase 3, es decir, a mitad de junio.