El reparto de mascarillas provoca desencuentros en la Comisión de Participación Ciudadana

En la sesión celebrada en la mañana de hoy la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palencia, Raquel Martín, ha informado sobre las gestiones municipales que se están llevando a cabo para el reparto de mascarillas por la epidemia de Covid 19.

Ha dado cuenta de los problemas de transporte surgidos en un momento para su recepción y que el reparto de dichas mascarillas comenzó a realizarse en la jornada de ayer por personal municipal.

La concejala de Participación Ciudadana ha explicado cómo se han puesto en servicio tres líneas telefónicas para solicitar las mascarillas, pero que son tantas las llamadas que se reciben que en algunos momentos las líneas están saturadas por lo que a algunos ciudadanos les resulta muy difícil poder comunicar con el ayuntamiento. Ante estas dificultades, el Ayuntamiento ha habilitado una dirección de correo electrónico para facilitar que los ciudadanos que no puedan ser atendidos vía telefónica, puedan dejar sus datos en este e-mail: mascarillas@aytopalencia.es

En cualquier caso el teléfono (979 706 324) sigue en funcionamiento de 9 a 14 horas. Además se está trabajando para poner en marcha un formulario online que simplifique aún más las peticiones y compobaciones.

Las mascarillas se están repartiendo con preferencia a grupos de población más vulnerables y colectivos como mujeres violencia de género, casa de acogida, albergue y colectivos con discapacidad, para los que se han reservado 6.000 mascarillas.

La portavoz de VOX, Sonia Lalanda, se ha mostrado en desacuerdo con el tipo de mascarillas adquiridas al considerar que no son las más adecuadas (mascarillas quirúrgicas) al no ser reutilizables, así como tampoco está de acuerdo con la forma de reparto al no haberse comprado más mascarillas para repartir a toda la población.

La concejala de Participación Ciudadana ha manifestado que se trata de un tipo de mascarilla homologada y que si se hubiese optado por otras más caras el número a comprar hubiese sido muy inferior.

La representante del PSOE en esta comisión informativa también se ha mostrado en desacuerdo con la cantidad adquirida y que el reparto se podía haber hecho a través de las farmacias. La concejala de Participación le informa de que en un principio se pensó en ello pero no se podía al no tener el ayuntamiento competencias sanitarias.

Por otro lado la Comisión también ha abordado el tradicional Homenaje a los Mayores. Según la concejala de Participación Ciudadana, al no poder ser realizado en el teatro Principal, probablemente se haga en la residencia donde vive la persona a la que este año se tenía previsto homenajear.

En ruegos y preguntas el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos ha planteado la necesidad de cobrar las subvenciones relativas al carnaval pues –según ha dicho- las asociaciones ya han hecho frente a unos gastos. Se lamenta que al igual que con otras subvenciones el Ayuntamiento tarda en abonar las mismas. El concejal de Barrios le ha informado que es muy probable que lo cobren la próxima semana