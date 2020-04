Real y Eibar tienen todo preparado para volver a entrenar

La Real Sociedad tiene todo preparado en Zubieta para que sus jugadores puedan volver a sus instalaciones a ejercitarse después mes y medio de confinamiento en sus casas por culpa de la crisis sanitaria del coronavirus. En el caso del club donostiarra se trataba sólo de adecuar Zubieta al protocolo actualizado que habían enviado LaLiga la semana pasada, porque ya tenía trabajo adelantado del anterior de amago de volver a entrenar, el pasado martes 13 de abril, y que decidió echar atrás por la recomendación del Consejo Superior de Deportes, que ahora sí ha dado el visto bueno a la petición de LaLiga después de que el Gobierno comunicara que esta actividad deportiva entra en la fase 0 de la desescalada que se pone en marcha este próximo lunes 4 de mayo.

El CSD había pedido a la Real que no fuera por su cuenta en su deseo de que sus jugadores regresaran a Zubieta a entrenar. Ahora, casi un mes después lo podrá hacer junto al resto de clubes de Primera. En el club donostiarra están adecuándose al protocolo de seguridad que les han hecho llegar desde las autoridades sanitarias, a la espera de recibir una comunicación oficial de LaLiga para autorizarles a empezar ejercitarse en su ciudad deportiva desde este 4 de mayo, tal y como tenía previsto desde hace dos semanas la patronal del primeras categorías del fútbol español.

A la Real ya le han instado a estar preparado porque en las próximas horas va a haber noticias, así que guarda un prudente silencio, sin valorar nada públicamente hasta que haya una notificación oficial de LaLiga. A sus jugadores también los va preparando con información de cómo van a trabajar en sus primeros días de regreso a Zubieta, aunque se trata de un protocolo que no les resulta extraño ni nuevo, porque ya lo conocían de la vez anterior, aunque pueda tener algunos matices. De momento, a la Real no le han hecho saber ninguna fecha concreta, aunque maneja la previsión de que sea la próxima semana cuando se regrese a Zubieta. Hay detalles por pulir, como las concentraciones que en un principio había planeado LaLiga y que fue rechazada por los jugadores. De hecho, en la Real no tenían pensado llevarlas a cabo, sino que los jugadores van a ir a Zubieta cambiados y se irán con la ropa de entrenamiento, duchándose en su domicilio. Sólo hará concentración cuando vaya a reanudarse la competición, que parece apunta a inicios-mediados de mayo.

También el Eibar está trabajando en el protocolo de seguridad que les han envidado desde LaLiga a la espera de que llegue una orden de que sus jugadores puedan despazarse a Atxabalpe para ejercitarse. Serán entrenamientos individuales, con jugadores viajando a diferentes horarios para no coincidir y evitando estar en contacto.