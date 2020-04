Los bares y restaurantes valencianos ven inviable reabrir el 11 de mayo

La Federación de Empresarios de Hostelería de València ve "inviable" abrir bares y restaurantes cumpliendo todas las restricciones del plan de desescalada del gobierno central. Su presidente, Manuel Espinar, asegura que a los hosteleros están en contra de este plan, sobre todo, en lo relacionado con el aforo de terrazas e interior de los locales. Recuerda que las ordenanzas de los Ayuntamentos sobre terrazas se basan en metros cuadrados, y no en aforo, y pide un otro de desescalada que sea más serio.

Los hosteleros critican la falta de concreción de este plan y exigen que se amplíe la duración de los ERTEs, que se elimine el requisito de mantener el empleo durante seis meses en estos restaurantes -algo imposible en unos negocios con alto nivel de temporalidad - y que se convoquen ayudas para paliar el descenso en ingresos que tendrán los negocios. Manuel Espinar critica además que aún no exista un protocolo higiénico sanitario, que está preparando el Ministerio de Sanidad, pero que no se dará a conocer hasta dentro de tres semanas, más tarde de la fecha marcada para la reapertura de las terrazas. Si no se aclaran todos estos temas, los hosteleros ven imposible poder abrir la parte exterior de sus negocios el 11 de mayo.

Piden la ampliación de todas las terrazas

La Federación de Hostelería pide al Gobierno central que ordene a los Ayuntamientos que permitan la ampliación de todas las terrazas para poder cumplir la distancia de dos metros con un número de mesas suficiente. Pone el ejemplo de Gandía, que permitirá a la hostelería aumentar el espacio de sus terrazas, de manera temporal, para compensar la pérdida de aforo.

La Federación de Hostelería reconoce que la reapertura será difícil, que la demanda volverá muy poco a poco y no será la misma y pide garantías para poder ofrecer un servicio con seguridad, pero que les permita tener ingresos suficientes.

El Ayuntamiento agilizará las licencias

Tras reunirse con la Federación de Hostelería, el Ayuntamiento de València ha decidido mantener las limitaciones horarias de las terrazas, pero agilizar la concesión de licencias de nuevas peticiones, siempre que no afecte a los derechos de peatones y vecinos. La concejala de Espacio Público, Lucía Beamud, asegura que quieren facilitar la vuelta a la nueva normalidad en bares y restaurantes, aunque no se modificarán los horarios para garantizar el descanso de los vecinos.

La concejalía que gestiona las licencias ya ha incorporado un nuevo técnico al equipo para autorizar nuevas terrazas más rápido y se eliminará la necesidad de esperar a la resolución final para pintar las terrazas. Desde el 14 de marzo hasta el 24 de abril se han concedido 23 nuevas autorizaciones de terrazas.

El alcalde, Joan Ribó, afirma que está a la espera de la norma concreta del Gobierno central, pero que habrá que conseguir un equilibrio entre el espacio público y la actividad económica. En todo caso, recuerda que las tasas de terrazas no se pagarán en todo el año.