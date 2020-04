Predator: Hunting Grounds, coto de caza alienígena

En 2015 el juego de disparos en primera persona Evolve fue pionero entre los grandes títulos al apostar por el sistema multijugador asimétrico: uno de los jugadores tomaba el papel de una bestia gigante y el resto el de cazadores que debían acabar con ella. De esta forma se conseguían partidas asimétricas de tres o cuatro contra uno, donde el equilibrio de fuerzas entre ambos bandos era la clave para resultar interesante. Después de unos años en la nevera (con excepciones como Friday the 13th The Game en 2017) en 2020 este sistema ha vuelto. Primero hace unas semanas con Resident Evil Resistance (Resident Evil 3 Remake) y ahora con Predator: Hunting Grounds.

En Predator: Hunting Grounds viajamos hasta una espesa selva sudafricana para estropear los planes del Proyecto Stargazer, que busca tecnología militar extraterrestre. Podemos tomar el papel del depredador alienígena o de una escuadra militar de cuatro componentes, teniendo a los miembros del proyecto como enemigo común. En el caso de la escuadra afrontaremos misiones de toma de objetivos o eliminación, mientras que si encarnamos al depredador tendremos que centrarnos en la caza al humano. Es en este segundo papel donde el título se diferencia bien del resto de la oferta de juegos de disparos en primera persona debido a las sobrenaturales habilidades de la letal criatura.

En el caso de los humanos contamos con cuatro clases de combatiente más enfocadas al asalto o el apoyo, así como con armas personalizables según subimos de nivel, entre las que encontramos rifles de asalto, ametralladoras pesadas o francotiradores. Si encarnamos al depredador, además de una movilidad propia entre las ramas de los árboles y tres clases (berserker, cazador y explorador), contaremos con habilidades como el camuflaje óptico, visión térmica, lanzador de redes o cuchillas y discos cortantes que mutilarán a nuestros enemigos. Con este arsenal nos esperan ejecuciones bastante gore si pillamos desprevenidos a los pobres humanos, dando al sigilo un papel preeminente.

Gracias a una beta abierta reciente el equipo de desarrollo del estudio IllFonic ha podido pulir aspectos como el equilibrio de los equipos o ajustes de armas, además de introducir mejoras en el interfaz de pantalla y mayor sigilo en los pasos del depredador. Además han anunciado una primera actualización gratuita de contenidos en el juego para dentro de un mes.

Una vez dentro del juego encontramos buenos detalles como la posibilidad de mancharnos con barro para evitar la visión térmica del predator, la reacción de los animales y la vegetación al paso del alienígena, o la tensión final incluso cuando hemos acabado con él, porque inicia una secuencia devastadora de autodestrucción que puede acabar con la escuadra si no consiguen desactivarla. El clima de tensión si jugamos como escuadra es continuo, y una buena estrategia por parte del depredador puede hacer las partidas muy divertidas.

El depredador acechando desde los árboles de la espesa selva / IllFonic/ Playstation

Audiovisualmente el juego no es puntero (es obra de un estudio modesto) pero cumple con la ambientación de las películas de acción en las que se basa. Se echa en falta algo más de detalle visual tanto en el depredador como en sus enemigos humanos, pero al menos las ejecuciones sí son explícitas y bestiales (con columnas vertebrales asomando, por ejemplo). A nivel de audio la banda sonora con temas de las películas es un acierto que encantará a los fans, así como los efectos de sonido que envuelven la selva, que se convierte casi un personaje más en las partidas. Además el juego está doblado al español.

Más actualidad

Sony ha adelantado las fechas de lanzamiento de dos de sus juegos más importantes de lo que resta de 2020 para PS4: The Last Of Us Parte II verá la luz el 19 de junio y Ghost of Tsushima el 17 de julio. La compañía japonesa ha agradecido el trabajo de las compañías desarrolladoras, que se han adaptado a las dificultades generadas por la pandemia de coronavirus en la recta final de creación de ambos títulos.

También está ya a la venta MotoGP 20, el simulador con licencia oficial de los campeonatos del mundo de motociclismo organizados por la empresa española Dorna (GP, Moto2 y Moto3). El juego ha mejorado su modo trayectoria (representantes, objetivos, empleados en la escudería) y el propio manejo físico de las motos, y se ha introducido la gestión de combustible mediante mapas de potencia.

Square Enix continúa con su política de rescatar vía remake grandes juegos de rol de mediados de los años 90. Hace nada repasábamos el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake, y ahora es Trials of Mana el que llega rehecho desde cero en 3D, alta definición y jugabilidad actualizada. Una de las características principales del título es que debemos elegir a tres de los seis personajes del juego para que sean el protagonista y sus dos ayudantes, de forma que en futuras partidas podemos cambiar y con ello parte de la historia y los antagonistas. Junto a unos combates con mayor movilidad, los ciclos de día y noche que afectan al entorno y el desarrollo de personajes y sus clases, todo suma para conformar una gran revisión del clásico de 1995.

Meridiem Games acaba de lanzar en formato físico para PS4 Daymare: 1998, un juego de terror y supervivencia clásico que nos desafía a gestionar la munición, mantenernos de una pieza y resolver puzles con una significativa dificultad. Con sabor a Resident Evil o Silent Hill, en Daymore 1998 debemos sobrevivir a la conversión de una localidad en una oscura y preligrosa tumba gigante.

Un jugador de Estral Esports durante la final del torneo Clausura 2019 de la División de Honor League of Legends en Ciudad de México (México) / Liga de Videojuegos Profesional (EFE)

Y finalmente Riot Games (desarrolladora de League of Legends) ha anunciado la suspensión del torneo de primavera MSI debido a la pandemia de coronavirus y la falta de garantías para un evento presencial de este tamaño, así como cambios en el sistema de clasificación par el campeonato del mundo 2020 (Worlds). Este año desde Europa (LEC) se clasificarán cuatro equipos para la fase final, de forma que será junto a China la región que más representantes tendrá en las Worlds 2020 de League of Legends. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana pasadlo bien.