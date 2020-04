El PSOE respalda los remanentes del equipo de gobierno con excepción de Sergio Ortega

El grupo municipal socialista respaldará al equipo de gobierno en la distribución de los remanentes, con la excepción de Sergio Ortega, que discrepa del acuerdo alcanzado entre el tripartito y el primer grupo de la oposición. El concejal independiente dice que en una reunión telemática se puso de manifiesto la idea de que había muchas discrepancias con el borrador que había presentado el equipo de gobierno en cuanto al porcentaje del dinero que reservaba para ayudas directas a las personas o colectivos más vulnerables ante la crisis económica que lleva aparejada esta pandemia. La propuesta del PSOE era posponer a los presupuestos de 2021 determinados proyectos para liberar más fondos para estas necesidades urgentes. Sin embargo, dos días más tarde, para su sorpresa, recibió por wasap la notificación de que la ejecutiva del partido había alcanzado un acuerdo y sumaría sus votos a los del PP, Ciudadanos y Vox. “Estamos ante la mayor crisis de la historia y requiere la mejor política de la historia y ahora mismo lo que yo estoy sintiendo es que algunos todavía no entienden que la vida va a cambiar a todos y que, aparentemente, no estaban mal económicamente, de la noche a la mañana van a tener complicaciones económicas y yo creo que es cuando las instituciones tienen que estar para ayudar y no con proyectos de jardines de Don Diego, proyectos en la avenida Burgos o estanques como pretendía, o carrozas para los Reyes Magos que creo que están fuera de lugar en estos momentos”, manifiesta Ortega.

El otro punto de vista de estas discrepancias del concejal independiente las ha explicado el portavoz del grupo y secretario de la agrupación local socialista, Ildefonso Sanz, que insiste en la necesidad de que es ahora más necesario que nunca un consenso y lo que ha hecho su partido es negociar una distribución de remanentes en la que, a cambio de aceptar algunas inversiones que considera que podrían esperar, ha logrado que el equipo de gobierno aumente en medio millón el dinero que inicialmente tenía previsto en ayudas directas para paliar la crisis económica, además de reservar otro millón en previsión de que más avanzado el año sea necesario incrementar esas subvenciones. “Nosotros si a cambio de que se hagan unas inversiones que no nos parece mal, como arreglos en La calabaza o en el Parque General Gutiérrez, que generan empleo en la ciudad, aunque no vemos necesario que se haga ahora un concurso de ideas para los jardines de Don Diego, entendemos que cuando uno se siente a negociar tiene que, ceder en algunas cosas”; argumenta Sanz, que explica que el equipo de gobierno “ha cedido en 178.000 euros que renuncia de su partida inicial y nosotros hemos conseguido que a los 700.000 que proponían en un principio añadamos 500.000 ya y 1.000.000 en reserva para lo que haga falta, porque yo creo que al final hay que dejar un poco al margen los colores políticos y hay que recordar que no nos necesitaban a llegar a un acuerdo, porque ellos ya son 11 y tienen la mayoría del Pleno, pero han querido negociar y a partir de ahí lo que un concejal haga o no ya se verá en el pleno y a partir de ahí se tomarán las decisiones que haya que tomar”, añade el portavoz socialista.