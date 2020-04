Golo cumple 105 años

Este primer día de mayo va a ser muy especial para Felipa García, 'Golo'. Cuando esta usuaria de la residencia de Roa se levante mañana de su cama, tendrá un año más. Un año más que se unirá a los 104 que ha cumplido con anterioridad, y que vivirá con la misma alegría y encanto que ha tenido siempre. Porque eso Golo nunca lo ha perdido.

Este jueves nos hemos acercado hasta la Fundación Raudense de la Tercera Edad para conocer su historia a través de Jorge Sáinz, el director del centro, que ha estado conversando con la propia usuaria. "Es verdad que está un poco sorda, pero es que es un amor", dice.

Golo lleva nueve años en la residencia, y dice estar muy contenta. "Ay qué de azotes le daba a la Laura cuando era pequeña, ella era mi niña", dice Golo entre risas. "De lo que más me acuerdo es de cuando era novia, que iba mi padre y me tenía que esconder porque iba a pegarme", recuerda de sus primeros años, ante la mirada de quienes llevan compartiendo ya mucho tiempo con ella.

Golo no pierde la sonrisa / Imagen facilitada

"Lo mejor es estar aquí, estar contenta, estar bien, qué hacía yo en casa sola", se sincera la centenaria, que reconoce que "ha cambiado mucho el mundo con los años". Jorge reconoce que Golo "tiene mucha vitalidad". "Es verdad que va con andador, pero cuando coge ritmo no hay quien le pare, es que encima es una mujer que nunca le he visto con mala cara, siempre que te ve te da un beso y se pone la mano en el pecho y te dice 'sabes que este te lo he dado de corazón' y eso vale muchísimo, nos tiene a todos enamorados", detalla el director del centro.

Y como no podía ser de otra forma, su hogar mañana se va a vestir de gala. Porque Golo no va a poder estar esta vez con su familia celebrando el cumpleaños por la situación excepcional en la que nos encontramos, pero desde la residencia raudense se está preparando una gran sorpresa para ella en esta fecha tan especial. "No es para menos, se lo merece... Le vamos a sorprender todos soplando las velas, adornaremos la residencia para el evento, y como no pueden entrar familiares hemos hablado con ellos para que nos manden vídeos que vamos a ponerle, también vamos a poner el vídeo de cuando hizo los 100 años repasando cómo ha sido su vida, y para finalizar la sacaremos al jardín donde nos esperará la Guardia Civil, Bomberos, ambulancia...", cuenta Jorge Sainz.

Porque este viernes no solo es el Día del Trabajador. También es el día de Golo. Que va a pasar uno de sus mejores cumpleaños, con buena salud, pero ante todo con una magnífica compañía. Y ese será su mejor regalo.

En el audio que sigue esta información puede escucharse la entrevista con Jorge Sainz y las palabras de Golo.