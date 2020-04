Barcelona organitza un concert des dels terrats

Barcelona prepara un concert des dels terrats de la ciutat per al proper 9 de maig. La iniciativa parteix de l'Ajuntament i El Terrat (The Mediapro Studio) i s'hi han sumat fins a 25 artistes. En la gravació de les actuacions s'utilitzaran càmeres tradicionals i drons.

El concert es diu 'Barcelona ens en sortirem' i segons l'alcaldessa, Ada Colau, vol ser "un regal col·lectiu per a la ciutadania, un reconeixement per a totes les persones que porten setmanes tancades a casa". Els presentadors del concert, que també estaran als terrats, seran l'humorista Andreu Buenafuente i l'actriu Clara Segura. Els artistes que participaran en aquest concert són entre d'altres Joan Manuel Serrat, Sílvia Pérez Cruz, Manolo García, Antonio Orozco, Amaia, Txarango, Stay Homas, Marina Rossell, Maria de Mar Bonet o Els Catarres.

Tots els cantants i músics han renunciat a cobrar i l'Ajuntament posarà 200.000 euros per pagar la part tècnica d'aquest concert que es gravarà amb càmeres tradicionals, però també amb drons. Tot just avui la productora ha rebut els permisos necessaris per volar per sobre dels terrats de la ciutat.

L'humorista i presentador del programa Nadie Sabe Nada de la SER, Andreu Buenafuente, assegura que el projecte "és molt emocionant, un somni dins d'un malson" i ha agraït als artistes la seva disponibilitat per participar en aquest concert. Diu que això "ha desactivat la dificultat" de fer un concert en les condicions actuals. Un d'ells, Joan Manuel Serrat, ha explicat que no li va costar gens dir que sí a aquesta iniciativa. Assegura que després de dos mesos de no sortir de casa això de pujar a un terrat, en aquest cas del barri de Gràcia, li fa tenir "un sentiment de transgressió".

El concert es farà dissabte 9 de maig a les 6 de la tarda. Acabarà a les 8 del vespre per enllaçar amb els aplaudiments que a aquesta hora es fan des de finestres i balcons. Es podrà veure a través de la pàgina web de l'Ajuntament i de Betevé.

