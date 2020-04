"Alejandro Sanz vendrá a Cádiz sí o sí"

De entre las muchas citas con la música que tiene Cádiz a lo largo del año, hay dos que este verano destacan sobre las demás. El festival No Sin Música y los dos conciertos que dará Alejandro Sanz en el Estadio Ramón de Carranza. Aunque siguen en pie "por ahora", sus organizadores reconocen la "situación incierta" en la que se encuentran a la hora de decidir su continuidad.

El promotor de ambos espectáculos, Omar Osuna, ha estado este mediodía en Hoy por Hoy Cádiz analizando el futuro de estos dos eventos que, a priori, se deben desarrollar ya inmersos en la 'nueva normalidad' que se instalará, presumiblemente, a primeros de julio.

Osuna reconoce que les está siendo difícil tomar una decisión acerca de las dos citas. No obstante, la suspensión de las mismas no está en la mente de los organizadores como primera opción. Tampoco como segunda. Ante todo buscarán, si la tesitura les obliga, un aplazamiento antes que la cancelación.

"Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Entiendo que las circunstancias son muy variables y tenemos que seguir esperando. La alternativa no es suspenderlo, sino quizás aplazarlo, buscar otras fechas, copiando lo que ha hecho por ejemplo Sting en el Concert Music festival, que se ha llevado la misma fecha pero al año que viene. Quizás esa sea una solución, aplazar, pero todavía no sabemos nada".

Los dos conciertos que dará el hijo adoptivo de Cádiz, Alejandro Sanz, congregarán a más de 20.000 personas por pase, la capacidad que tiene el Estadio Ramón de Carranza. Las entradas para el primero, el 11 de julio "están todas agotadas", mientras que para el segundo, al día siguiente, todavía quedan algunas.

El promotor ha querido mandar un mensaje de esperanza a todos los futuros asistentes que ya la han adquirido y que están a la espera de si se celebrará o no.

"Quien tenga su entrada tiene que tener esperanza. De todas maneras, en el caso de que no se hiciera, se buscaría otra fecha y la entrada sería válida. Tranquilidad, que Alejandro Sanz va a venir a Cádiz sí o sí, en otoño de este año, en el verano del que viene... pero venir, va a venir".

En cuanto al No Sin Música, la que sería la octava edición del festival tendría lugar los días 13, 14 y 15 de agosto y esperan superar las 10.000 personas de aforo. Su celebración, a priori pinta mejor, puesto que está previsto para mediados de agosto, aunque alrededor la cita también sobrevuela la incertidumbre de los organizadores.

"La venta de entradas ha caído en picado", explica Omar Osuna, aunque también ha señalado que no se están produciendo devoluciones de los tickets. El promotor ha reclamado "más información" a las administraciones para que la toma de decisiones sea lo más argumentada posible y para reducir la angustia ya no solo de los asistentes, sino de los cientos de profesionales, "muchos de ellos freelance", que viven de esto.

Por lo pronto, el No Sin Música y los dos conciertos de Alejandro Sanz siguen en pie, pendientes de un escenario, nunca mejor dicho, tan cambiante que mantiene a la promotora pendiente de un hilo sobre decidir continuar con su celebración, o postponerlos a otra fecha.