Ondara cancela las fiestas de Sant Jaume

El concejal de Fiestas y Tradiciones de Ondara, Miguel Gomis, ha anunciado hoy, tras reunirse con los colectivos festeros del pueblo, que todas las fiestas de Ondara previstas para los meses de junio y julio de 2020 (fiestas del Cristo, de finales de junio, fiestas patronales de la Soledad, del 10 al 13 de julio, y fiestas populares de Sant Jaume, del 17 al 25 de julio) se suspenden ante la crisis sanitaria derivada del coronavirus, así como por las posibles restricciones relativas a la coordinación de actos festivos en los próximos meses.

Gomis ha recalcado que la seguridad y la salud de las personas es una prioridad absoluta, y que las partidas económicas destinadas a las fiestas de este año quedan a disposición de las necesidades que puedan derivarse de la crisis actual en Ondara para servicios sociales y reactivación económica.

El concejal ha mantenido, esta mañana, diversas reuniones con los colectivos afectados, acompañado por el alcalde, José Ramiro, el Jefe de la Policía Local, Antonio Galiano, y el párroco de Ondara, Juan Gavilà (presente en el caso de las reuniones del Cristo y Soledad).

En cuanto a las Fiestas de la Soledad, la reunión ha tenido lugar con la participación de representantes de la Comisión Soledad 2020. Dados los informes que indican que no se podrán celebrar actos con gran cantidad de personas en los próximos meses, se ha decidido que este año no se celebren los festejos patronales, que pasarán a realizarse ya en la edición de 2021; es decir, no habrá un aplazamiento de fechas para este mismo año (se suspende definitivamente la Soledad de 2020).

La propuesta de la concejalía de Fiestas y Tradiciones y la Parroquia, que ha sido aceptada por la Comisión Soledad 2020, es que sea esta misma comisión la encargada de organizar los festejos de 2021, pudiendo destinar a la próxima edición de las fiestas la partida económica que han ido obteniendo desde hace meses, resultado de las acciones que han realizado los festeros desde 2019 (rifas, loterías, ferias...). Además, la principal novedad para la próxima edición, es que a partir del 2021 correrá un año la edad de los participantes en las cortes de honor mayor e infantil (para que puedan ser los mismos de este año). Así, los miembros de la corte mayor, damas y damos, serán los jóvenes que cumplan 19 años (en vez de 18 como hasta ahora); mientras que los integrantes de la corte infantil serán niños y niñas que cumplan 7 años (en lugar de 6). Esta medida se llevará a cabo de ahora en adelante en todos los festejos patronales de Ondara; no sólo en los de 2021.

Las Fiestas Populares de Sant Jaume 2020, previstas del 17 al 25 de julio, quedan definitivamente suspendidas, y celebrarán su próxima edición en julio de 2021.

Así se ha concretado en el encuentro mantenido con los representantes de la Quintada 2020 y de la Peña Taurina. Desde la concejalía se ha propuesto que en 2021 hubiera una doble quintada; la de 2020 y la de 2021, para que los quintos y quintas de 2020 tengan también la oportunidad de disfrutar su etapa como quintos, cosa que este año no podrán. Pero, finalmente, atendiendo a la voluntad de los quintos y valorada positivamente por la Peña Taurina y por el Concejal, se propondrá a la junta de portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Ondara, que haya solo una quintada en 2021: los y las jóvenes que harán 19 años, igual que con la Corte Mayor de la Soledad, y quedarse así para años venideros.

Respecto a las Fiestas del barrio del Cristo 2020, que debían celebrarse en el mes de junio, se suspenden también este año, y se celebrarán en 2021, tal y como se ha acordado en la reunión con la Comisión del Cristo 2020. La misma Comisión de este año será también la encargada de los festejos de 2021.

Gomis ha querido agradecer a todos los colectivos implicados su buena predisposición y colaboración a la hora de tomar estas decisiones, esperando que el próximo año se puedan volver a celebrar estos festejos tan importantes para el pueblo de Ondara.