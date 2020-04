El doble de jiennenses requerirá de ayuda solidaria

El doble de jiennenses requerirán de ayuda solidaria. Vivimos un momento convulso, cuando la acción social es más necesaria que nunca. La pandemia del Covid-19 ha dejado muchas marcas en la sociedad, y esto a su vez generará cicatrices difíciles de atajar. Por ello, ahora es cuando la acción solidaria de las ONGs se está viendo desbordada. Hay que tener en cuenta que los datos sobre desempleo han provocado un auténtico ciclón de familias desfavorecidas que tienen realmente complicado llegar a fin de mes y poner un plato caliente sobre la mesa. Hombres y mujeres que hasta hace bien poco vivían tranquilos y seguros, han pasado de golpe y porrazo a tener que pedir auxilio a entidades solidarias para poder sobrevivir.

Datos recientes provincializados, a los que ha tenido acceso Radio Jaén, apuntan a que alrededor de 40.000 personas necesitarán de ayuda social. Esto supone prácticamente el doble de las atenciones que se consideraban habituales hasta antes de la pandemia. El presidente del Banco de Alimentos de Jaén, Francisco Luque, explicaba a esta redacción que el esfuerzo está siendo ímprobo por parte de las entidades solidarias.

"La situación social está en que nos están creciendo las demandas. Ya sabes que nosotros no repartimos directamente a familias, pero sí que hay muchas de ellas que nos están llamando a nosotros. La acción social que estamos haciendo es redirigirlas a aquellas entidades que tienen más próximas a su domicilio. Las ponemos en contacto con ellos. Como son muchas las entidades que tenemos para atender a gente, le hemos pedido al Ayuntamiento de Jaén si pueden colaborar con nosotros para que recojan las solicitudes y las asignen a aquellas entidades que consideren más oportunas", explicaba el responsable de la entidad en Jaén.

Luque agradecía la disposición de consistorios como el Ayuntamiento de Jaén, la Diputación Provincial de Jaén o la Subdelegación del Gobierno para ayudar en la compleja logística necesaria para un trabajo desbordado. También destacaba la solidaridad mostrada por el sector empresarial.

Futuro cargado de incertidumbre

El presidente de Cruz Roja en Jaén, José Boyano, señalaba que la preocupación es máxima ahora mismo, pero augura que será mucho peor a medio o largo plazo. "Vendrá un futuro cargado de incertidumbre", según textualizaba. Y más en una provincia como Jaén donde ya contábamos con unas necesidades muy acuciantes. Son muchos los colectivos que se han vuelto vulnerables.

Se emocionaba al recordarlos. "Las personas trabajadoras pobres y que se encuentran atrapadas por una economía de supervivencia han sido las principales víctimas, y ahora están abocadas a recibir como es lógico ayuda. También nos preocupan mucho las personas jóvenes, principalmente los que están en una franja de edad de entre 25 y 35 años". A Boyano le preocupa también, y mucho, la salud emocional de las personas mayores. Algo que quizás no se esté teniendo lo suficientemente en cuenta.

Familias nuevas

Rafael López-Sidro es el director de Cáritas Diocesana en la provincia de Jaén. Confirma que se ha redoblado el esfuerzo en la ayuda a los demás. Hay zonas como Linares y Jaén donde el "número de personas que requieren ayuda es de espanto", según indicaba. Confirma sentirse triste, pero aun más preocupado. Una preocupación que ya viene de lejos, según López-Sidro, quién estaba seguro de que el coronavirus provocaría "un dolor durísimo que va a durar años". Confirmaba a Radio Jaén que una buena parte de las atenciones solidarias se producen a nuevas familias.

"No olvides que el 40% de las personas que se nos están acercando ahora, prácticamente son nuevas. Es decir, personas que antes no acudían a Cáritas y que ahora empiezan a sentir la necesidad imperiosa de la alimentación del día a día. No tiene vuelta de hoja. Y después de esto va a venir la luz, el agua, la ropa, el alquiler y un largo etcétera", explica el responsable de Cáritas.

Los jiennenses pueden ayudar al respecto. Existen distintas cuentas bancarias de las entidades solidarias donde poder realizar el ingreso.