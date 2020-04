La alcaldesa de Guardo dirige una carta abierta a los vecinos ante la moción de censura de PP y C's

Ante la intención del Partido Popular y de Ciudadanos de presentar una moción de censura contra la alcadesa socialista de Guardo, Gemma Sanfélix, la regidora ha querido dirigirse a los vecinos de la localidad con una carta abierta en la que expone su desconcierto por el cambio de postura de dichos grupos, que hasta hace poco expresaron su apoyo a la alcaldía en el marco de la difícil situación derivada de la pandemia del coronavirus. Afirma que lo ocurrido le hace pensar en intereses personales que no comprende. Cabe recordar que Sanfélix gobierna el municipio guardense con el apoyo de Ciudadanos.

A continuación reproducimos la carta íntegra que firma la socialista Gemma Sanfélix:

La crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 ha trastocado nuestra rutina, ha condicionado nuestra vida diaria y ha puesto a prueba nuestra condición como personas, como ciudadanos y como sociedad. Esto ha hecho que mis prioridades cambien como alcaldesa y me haga cargo de las nuevas necesidades de nuestro municipio, que se agravan a medida que van pasando las semanas con esta nueva situación.

Por mi forma de ser considero que tengo una responsabilidad, asumida con ilusión y decisión propia hace aproximadamente 10 meses. Esto hace que no pueda eludir mi compromiso por muy dificil que sea la situación, ni por otro tipo de amenazas que se han puesto sobre la mesa y que poco tienen que ver con mejorar la vida de los guardenses. Es una cuestión de principios, responsabilidad y compromiso, como ya he dicho.

Al igual que yo, mis compañeros de corporación tenemos la obligación de no distraernos de lo que es realmente importante, que no es otra cosa que gobernar por los vecinos y vecinas de la localidad, pero, sobre todo, por los que más requieren de nuestra ayuda. Es por eso que vamos a tomar una serie de medidas para ayudar a quienes más lo necesitan, a quienes ven amenazados sus negocios, o a quienes sufren desamparo y apuros en estos momentos tan duros.

He de reconocer que las informaciones de los últimos días me sorprenden. No entiendo cómo, lo que un día era un apoyo sin fisuras a la gestión de esta Alcaldía, se convierte ahora en todo lo contrario sin una argumentación aparente. El método de trabajo que hemos venido desarrollando en este equipo de gobierno consistía en la puesta en común de nuestro quehacer diario, en la toma de decisiones en mayoría y en el desarrollo pleno de las competencias delegadas por áreas a cada concejal. Todo ello siempre bajo un marco de legalidad que esta alcaldesa janás ha estado dispuesta a vulnerar.

Todo esto me hace pensar y llegar a la conclusión de gue hay algún tipo de interés personal que no llego a entender y que hace que alguien que se mostraba ilusionado con un proyecto, de la noche a la mañana, se vaya a negociar y respaldar a otros a los que repudió. Siempre, desde el primer momento, he pensado que las diferencias se liman dialogando. ¿Quién puede pensar que no es así?

Mientras tanto, seguiremos trabajando por paliar los efectos que esta crisis está causando a todos los vecinos y vecinas de Guardo. De modo que el objetivo inmediato es la puesta en marcha de varias líneas de ayuda y subvenciones, con un volumen presupuestario importante, que nos ayuden, como sociedad, a paliar los efectos de esta crisis sanitaria hacemos atendiendo a la premisa de que llegue a todos aquellos que más lo necesitan, y por eso vamos a proponer:

1. Convocar una línea de subvención con apoyo a las personas más vulnerables y colectivos más perjudicados por esta pandemia, entre ellos, pequeño comercio y autónomos que se han visto afectados por el estado de alarma.

2. Suspender, desde que se declaró el estado de alarma, y mientras éste dure, los contratos de arrendamiento de titularidad municipal afectados por las medidas adoptadas por el Gobierno.

3. No aplicar la tasa de ocupación de vía pública del municipio en el periodo correspondiente para todos aquellos locales que realicen una de las actividades que hayan tenido que cesar a raíz de la aplicación del Real Decreto Ley 463/2020.

4. Suspender el cobro de tasas de agua y alcantarillado en el período correspondiente para todos aquellos locales que realicen una de las actividades que se vean afectadas por el Real Decreto.

5. Retrasar el inicio de los plazos de cobro de las tasas cuya recaudación voluntaria realiza el Ayuntamiento, en los términos previstos por el RDL 463/2020, de 14 de marzo, hasta que finalice el estado de alarma, suspendiendo a su vez las actuaciones del procedimiento administrativo de apremio durante ese mismo período.

6. Devolver los importes correspondientes a los cursos ofertados en la Piscina Climatizada del último trimestre afectado por el cierre de la instalación municipal. Asimismo, dotar del período de vigencia ilimitado de los bonos de spa y piscina climatizada.

Estas, y muchas otras medidas en estudio son nuestra forma de paliar las situaciones más adversas provocadas por la alerta sanitaria.

Seguiré trabajando por Guardo, porque ese es mi compromiso y así lo prometí. Lo seguiré haciendo atendiendo siempre a mis principios de transparencia y legalidad.

Un afectuoso saludo.

Fdo. Gemma Sanfélix