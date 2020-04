Javier Lambán rechaza la desescalada por provincias de Pedro Sánchez

Javier Lambán ha dejado claro el rechazo del Gobierno de Aragón al plan de desescalada por provincias planteado por Pedro Sánchez, e insistirá para que se modifique. "En la videoconferencia del domingo, si antes no se ha llegado a otro tipo de acuerdos, la emplearé totalmente para procurar conseguir ese cambio", es decir, que se priorice el medio rural.

Es la respuesta que le ha dado al portavoz de Ciudadanos en el pleno de las Cortes, donde Daniel Pérez Calvo mostraba su apoyo a la propuesta del Gobierno de Aragón de que ese desescalada empiece en el medio rural, comenzando en municipios de menos de 5.000 habitantes.

"Le pido que haga usted valer esa fuerza unánime, de todos los aragoneses, para llegar hasta donde usted pueda, dentro de esa lealtad, que es normal y comprensible, para que esa lealtad sea absolutamente recíproca", ha dicho Pérez Calvo.

Lambán ha comentado que antes de la videoconferencia con Sanchez del domingo quiere hablar con todos los partidos "para que me hagan las aportaciones correspondientes" para "encontrar una unidad de acción que se acomode a nuestra realidad territorial y económica".

En el pleno el portavoz del PP ha criticado lo que considera escasos avances en la Mesa para la recuperación económica y social de Aragón, donde están todos los partidos y los agentes sociales.

Luis María Beamonte dice que en esa mesa no se ha escrito ni una sola línea, y piensa que el Gobierno, si sigue así, va a arruinar la confianza de la oposición. "El diálogo y la cooperación solo son útiles si se llegan a acuerdos, de eso se trata, si no es una pérdida de tiempo, y el tiempo no estamos para perderlo", ha incidido.

Beamonte considera que Lambán quiere mutualizar las culpas. El presidente aragonés le respondía que "trataré, en la medida de mis posibilidades, que se concrete y se avance con más rapidez pero le aseguro que en modo alguno el gobierno ha pretendido mutualizar las culpas ni las críticas ni los daños que puedan generar esto sobre la responsabilidad política".

La prioridad: "Salvar a los aragoneses"

En la misma sesión en las Cortes de Aragón, el portavoz de Vox en el parlamento autonómico, Santiago Morón, ha afirmado que la falta de tests en los primeros momentos de la pandemia ha podido provocar un aumento de las personas fallecidas.

Morón ha dicho que hacer esas pruebas era crucial para cortar la cadena de transmisión. Lambán ha señalado que no hay una relación causa - efecto, pero el portavoz de Vox piensa que en esa idea hay una intención de defender a Pedro Sánchez.

Javier Lambán en su respuesta no ha dejado lugar a la duda: "Salvar vidas de los aragoneses para mí está muy por delante de salvar políticamente al presidente del Gobierno; me podré equivocar, podré acertar pero desde luego, en mi caso, mi prioridad está absolutamente clara", ha remarcado.