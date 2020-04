Lara Martínez: "Haremos que el Teatro Jovellanos salga a la calle"

"Un plan muy ambicioso". Así ha definido la gerente de Divertia, Lara Martínez, el paquete de medidas que ha diseñado el Ayuntamiento de Gijón para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 en el sector cultural de la ciudad. Un sector que, recuerda Martínez, "ya es vulnerable de por sí. De ahí que el consistorio haya querido "blindar el presupuesto de cultura" que se reparte entre Divertia, la Fundación (FMC) y la concejalía del área, "asegurando que se mantengan las partidas destinadas a cultura aunque la situación haya cambiado ahora por el coronavirus".



A lo ya comprometido para este ejercicio, habría que sumar dos millones de euros previstos para el resto del 2020 y tres millones más para el 2021 si finalmente se puede hacer uso del remanente. En total son treinta medidas que pasan por ayudas a la creación de empresas culturales, refuerzo para las ya existentes o planes y programas específicos que pasan por la recuperación de la programación y captación del público.

Para ello, desde Divertia trabajan con tres escenarios: el A, que sería el de la normalidad previa al coronavirus, un escenario B en el que "si la gente no puede ir al Teatro, será el Teatro (Jovellanos) el que salga a la calle" y un escenario C que "sería una situación apocalíptica en la que no podría salir".

En el escenario B es en el que se enmarca el programa de nueva creación 'Gijón bajo el telón' para el que ya se están definiendo espacios y que estará coordinado con Festejos. "Será similar a 'Arte en la calle' pero con compañías y artistas profesionales y formatos mayores de 400 personas al aire libre, sentados y con la separación establecida".

Desde Divertia también se está trabajando para que la música tenga su "espacio de manera legal dentro y fuera". La ley de Espectáculos del Principado que impide la música en directo en bares sigue siendo un escollo para su desarrollo. "Creemos que hay que abordar con urgencia para que ese problema se solucione de una vez y la música pueda desarrollarse en su lugar natural que son los locales de ocio y los bares".

Sobre la noche de los fuegos, Martínez ha declarado que "los drones como alternativa a la pirotecnia sería un proyecto muy novedoso y Gijón el primer lugar de España donde se hiciera, pero no resolvería el problema de la multitud de gente en la playa. Tenemos más opciones encima de la mesa y pronto concretaremos".

Respecto al Festival Internacional de Cine de Gijón, cuya celebración será en noviembre, Lara Martínez se siente más optimista. "Atendiendo a las palabras del presidente del Principado de cara a la desescalada, cuando llegue noviembre esperamos estar cerca de la normalidad y que el Festival se pueda celebrar casi como siempre". No obstante, también para el certamen cinematográfico están planteando otros posibles formatos como la fórmula del autocine o el streaming.

La gerente de Divertia, Lara Martínez, entienden las críticas a la falta de concreción por parte del Gobierno, pero remarca que "todas las medidas tienen un respaldo teórico y un soporte económico. No son humo. es un plan perfectamente trabajado y estudiado" ha dicho en SER Gijón.

El plan de choque añade una medida más, la reserva de entre quince o veinte plazas para el sector cultural de las cien en total que incluye el Plan de Empleo extraordinario anunciado por el Gobierno local.