El paper essencial de les treballadores i treballadors

Vivim un 1 de Maig molt atípic. Les mobilitzacions en els carrers i actes públics al voltant del Dia Internacional del Treball donen pas a les accions que, des de casa, podem fer gràcies als mitjans de comunicació i les xarxes socials, que es converteixen en altaveus de les nostres reivindicacions. Perquè la crisi de la COVID-19 ens ha trastocat totes i cadascuna de les nostres vides i els nostres hàbits, però a la vegada que seguim lluitant contra aquest terrible virus, hem de continuar reivindicant allò que és necessari i just.

La pandèmia que vivim ha provocat una gravíssima crisi sanitària, que ens ha colpejat durament i ens ha arrancat a familiars i amics. Una crisi sanitària contra la qual seguim batallant, i que porta conseqüències econòmiques i socials. El teixit productiu, comercial i hostaler es veu afectat, el que suposa greus repercussions en els llocs de treball i conseqüentment en les condicions de vida de les treballadores i els treballadors.

Les primeres repercussions econòmiques i socials ja ens han deixat unes xifres a Alcoi que ens parlen de què en el primer mes de confinament s’hi han realitzat més de 2.500 intervencions per part de la regidoria de Polítiques Inclusives en diferents programes i acciones. Però no vull parlar només de xifres, sinó de la realitat que hi ha al darrere d’aquestes, com per exemple eixos 347 menors i 630 adults que hi han necessitat ajuda per menjar en aquestes primeres setmanes de l’estat d’alarma. Per ells i per tots els que tenen problemes lluitem cada dia des de l’Ajuntament d’Alcoi, però en l’1 de Maig deixem constància de la necessitat de què tots treballem units perquè ningú es quede pel camí, per sumar esforços de totes les parts per tal de garantir que els ciutadans i ciutadanes tinguen un present i un futur amb un treball i una vida digna, sense desigualtats ni discriminacions.

En aquest Dia Internacional del Treball també tinc paraules per a aquells que hi han hagut de tancar els seus negocis, el seu mitjà de vida, durant l’estat d’alarma i per als que han perdut el seu lloc de feina. Des de l’Ajuntament hem preparat ja unes primeres mesures econòmiques, tributàries i socials, que vindran acompanyades de noves accions per pal·liar els afectes que aquests col·lectius han patit. I serà molt bàsic que tots estem units i treballem units per fer front a una situació i a unes repercussions que ningú podíem imaginar.

I, per descomptat, aquest 1 de Maig mostre el meu agraïment a tots aquells treballadors i treballadores que en aquesta crisi provocada per la COVID-19 estan en primera línia, garantint la nostra salut, seguretat i les necessitats i serveis bàsics perquè la nostra ciutat funcione malgrat estar en una situació tan desconeguda com és viure en un estat d’alarma. Si la seua feina ja era important, en aquests temps tan complicats s’ha convertit en essencial. Com també cal agrair als qui teletreballant han complit amb la seua tasca i a més han evitat, des del confinament, una major propagació del virus, respectant les mesures dictades per les autoritats sanitàries.

La societat no avançaria sense les treballadores i treballadors i hem de lluitar més que mai tots de la mà per garantir-los unes condicions justes i igualitàries.