Esenciales pero en precario

Los trabajadores esenciales son los protagonistas de este 1º de Mayo. Los responsables de CCOO y UGT en la Ribera del Duero han coincidido en resaltar el valor que están demostrando durante esta pandemia y el contraste que esto implica con la precariedad de medios y en muchos casos de salarios que perciben.

Jorge Melero y Sonia González sustituían en este Día del Trabajo la manifestación que este año no ha podido llevarse a cabo por una rueda de prensa presencial con opción también de acceso telemático en la que daban lectura a los manifiestos redactados para esta particular edición, marcada por la doble preocupación en el ámbito de la salud y en el de la economía. “Aranda y nuestra comarca también van a necesitar un plan de reactivación económica. A las dificultades que ya teníamos, en cuanto a carencias de infraestructuras imprescindibles para nuestro desarrollo, se unen ahora las consecuencias socioeconómicas de la crisis sanitaria. El futuro de Aranda y la comarca está en serio peligro, puestos de trabajo y empresas corren el riesgo de no retornar a la actividad si desde la Administración Local no se actúa también rápida y eficazmente”, expresa el manifiesto de CCOO. Su secretario comarcal considera que aunque las más grandes empresas de Aranda no han suspendido su actividad, como es el caso de Calidad Pascual y GSK, o han hecho un breve paréntesis, en lo que se refiere a Michelin, “el problema lo van a tener, evidentemente, todas estas empresas pequeñas y medianas, autónomos, negocios de comercio, que van a tener difícil el volver a la situación previa a la crisis”, explicaba Jorge Melero, insistiendo “en los mecanismos de ajuste temporal de empleo, para que se prorroguen y procuren que el retorno a la actividad sea escalonado y, sobre todo también, la inyección de liquidez a estos pequeños negocios autónomos, incluso las personas que se han quedado sin recursos”. Melero añadía que es necesario “tener un poco más de perspectiva para analizar la situación en un contexto que podamos hacernos una idea para poder actuar, aunque hasta la fecha las medidas que se están tomando están tratando de amortiguar esa sangría de despidos, que de cualquier otra manera hubiera habido seguro”.

Por su parte, su homóloga de UGT garantizaba que la Unión Comarcal de este sindicato busca “respuestas a las necesidades y preocupaciones de toda nuestra clase trabajadora, independientemente de la edad en la que se encuentren, y sí dando una gran importancia a la gente más joven porque ellos sin duda son nuestro futuro” y en este sentido ha llevado a cabo una encuesta “para conocer más de cerca sus inquietudes”. Este trabajo revela, por ejemplo, que sólo el 15% de los encuestados cree que su salario es acorde con sus funciones y responsabilidades o que sólo el 7% considera suficientes las medidas que hay actualmente para conciliar la vida familiar y laboral.

Sonia González ponía el acento en la necesidad de realizar “una defensa a ultranza de los servicios públicos (sanidad, servicios sociales, educación,)”, con el convencimiento de que “sólo lo público y lo común nos sacará de esta situación”. Su manifiesto servía también para “rendir un homenaje a todos los trabajadores y en particular a aquellos que pertenecen a los servicios esenciales, poniendo en muchos casos en riesgo su salud y su propia vida, muchas de las cuales tienen rostro de mujer”.

UGT considera que también, por lo que se refiere a la administración local, es necesario “incrementar con fondos propios la cuantía que la Junta de Castilla y León destina a los planes de empleo y que fueron publicadas el pasado mes de Abril, así como la constitución con vocación de permanencia de una Agencia Municipal de Empleo que actúe como agencia pública de colocación con la finalidad de poder proporcionar un trabajo a las personas desempleadas”. “Las familias, autónomos y PYMES exigen medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. Debemos ser más ágiles”, añadía González en este acto, celebrado en el edificio de los sindicatos de la plaza del Trigo.