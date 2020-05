Jornada online con Ziganda y Djukic

Este viernes, a través del canal de YouTube de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, se ha podido ver cómo los entrenadores del Real Oviedo y del Real Sporting, José Ángel Ziganda y Miroslav Djukic, mantuvieron una "charla online" junto al periodista deportivo José Ramón Rodríguez y el presidente del Comité Asturiano de Entrenadores de Fútbol, Juan José Corujo Lagar.

Ambos técnicos, que repasaron toda la actualidad deportiva, ya preparan la extraña vuelta al trabajo de sus respectivos equipos de forma individual después del parón por la COVID-19. Si finalmente se puede retomar la competición, el navarro y el serbio disputarían su primer derbi, que sería en la tercera jornada tras el regreso de la liga en El Molinón-Quini. El conjunto azul marcha en decimoséptima posición, empatado con la zona de descenso, mientras que el equipo rojiblanco tiene seis puntos más y es octavo en la tabla.

Temor de los jugadores a volver:

Djukic: "Estamos viendo las declaraciones de los futbolistas, que quieren esperar para tener garantías... Estamos llenos de miedos e incertidumbres y lo más importante es que la gente se vaya liberando de todo ello. El aspecto psicológico es muy importante. Tenemos dos lobos dentro: el bueno y el malo. Estos 45 días hemos alimentado el malo y hablaremos con los jugadores para limpiarles la cabeza si es necesario".

Ziganda: "Es un aspecto en el que todos trabajamos. El club está preparado de la mejor manera posible para poder exigirse al máximo. Ahora se añade el factor del confinamiento y del ambiente pesimista. Es un ambiente duro para que uno despliegue su profesión en las mejores condiciones. Le doy una importancia muy grande al aspecto emocional. Pienso en ser lo más prevenido posible, cumplir el protocolo que nos marcarán y, si algún jugador tiene sus dudas, hay que escucharle y entenderle".

Primer derbi:

DJU: "No es inmediato, pero de reojo todos hablamos de él. No lo he vivido todavía, pero ya notas que la gente vive mucho este partido y que es muy importante. No hay favoritos, pero será muy duro y muy disputado".

ZI: "En algún rato sale el tema. Que no haya público es una pena, pero no podemos evitarlo. Si prefiero elegir, a todos nos gustaría jugar con él. Si jugamos sin público es evidente que nos favorecerá a nosotros".

Plan de vuelta:

DJU: "Es el mismo para todos. Tenemos que ir adaptándonos y acoplándonos a él, y así llegar de la mejor manera posible a los partidos".

ZI: "Se van a ir tanteando las fases cada quince días. Puede avanzar o empeorar. En nuestro caso estamos yendo semana a semana porque no sabemos más. Hay tantas incertidumbres que no las podemos resolver".

"Los jugadores me transmiten que tienen ganas de competir. También preocupación con la situación y conscientes de la gravedad existente. Si se abre una ventana para jugar, todos tenemos muchas ganas".

Posibles lesiones tras retomar la competición:

DJU: "Hay que tener precauciones y empezar poco a poco. Si llegan les lesiones es un contratiempo muy grande. Es mejor quedarnos cortos y que cogamos la forma a través de los partidos que precipitarnos en los entrenamientos".

ZI: "Con la mínima lesión o molestia los equipos se pueden resentir porque no va a haber tiempo para recuperar. Los entrenadores tenemos plantillas y estamos obligados a confiar en ellas".

Jugar a puerta cerrada:

DJU: "Jugar sin público no agrada a nadie. Lo más importante es acabar la temporada y, si tiene que ser sin público, es mejor para que no haya riesgo de contagios".

ZI: "Es una pena, pero si hay que jugar así, será lo más justo para poder acabar la temporada. Nos vamos a tener que preparar. Tuve una experiencia de ese tipo en Turquía y la sensación es muy extraña. Va a ser más parecido a un entrenamiento que a un partido donde se jueguen tres puntos".

Propuesta de cinco cambios en un partido:

DJU: "Lo valoro bien. Si podemos repartir los esfuerzos es lo mejor. Serviría para involucrar más a los jugadores. Por mí sería perfecto".

ZI: "Creo que es una buena idea para que juegue más gente y no ir tan al límite. Ahora espero, que si se hace, los entrenadores no utilicemos esta norma para perder tiempo y que se hagan cinco sustituciones en cinco minutos, si no que se hagan por verdadera necesidad".

Llegada a sus respectivos equipos una vez avanzada la temporada:

DJU: "No quería romper con muchas cosas, pero quieres introducir los cambios poco a poco. Vas viendo la situación y tomando tus propias conclusiones. Cambias lo que no te gusta y mantienes lo que sí".

"La competición nos dirá lo que somos capaces de hacer. No vamos a renunciar a nada y saldremos a ganar cada partido. Mi obligación siempre es mirar hacia arriba".

"No depende de mí. Es cuestión del club", afirmó sobre su continuidad en el banquillo rojiblanco la temporada que viene.

ZI: "La clasificación aprieta. Intentamos relajar esa tensión que había de más. Trabajamos una o dos cosas porque no queríamos mezclar. Nos costaba mucho dejar la portería a cero, empezamos a partir de ahí y luego ya iremos cogiendo más confianza o introduciendo otros matices en diferentes fases".

Inscripción de jugadores del filial para volver a la competición:

ZI: "Hemos metido unos jugadores del filial para que nos ayuden a entrenar y para cualquier contratiempo. Tenemos dos futbolistas por puesto, con jugadores polivalentes, pero en caso de que surja cualquier imprevisto tenemos algunos. En un principio contamos con la primera plantilla, pero en mi caso no sería extraño que juegue algún chaval joven".

Forma de jugar:

ZI: "Por mi trayectoria en los equipos que he estado, sobre todo Osasuna y Athletic, me marcan el estilo, la forma de sentir, de vivir... Intentar apretar arriba, jugar alto, llegar rápido, pero uno trata de evolucionar y no ajustarse solo a un patrón. Me gustaría ser protagonista, recuperar pronto... a ver si somos capaces de lograrlo".

"Nuestra idea es jugar en bloque medio-alto. Se nos está dando. Tratamos de jugar lo más juntos posible y lo más lejos de la portería que podamos. Un central rápido, fuerte y alto era 'Djuka', pero hay otros que bien por su inteligencia o su colocación pueden ejecutar esta presión alta de la mejor forma posible. No me limito a un prototipo de físico porque otros pueden llevarlo a cabo igualmente".

Cantera:

ZI: "Como entrenador estás obligado a creer en ella. Hay que tirar de ellos. Es importante que la filosofía del club crea en la base para que luego sea casi como una obligación, que se perciba como algo de una manera regular y ya esté en el ADN del club. Se requiere tiempo y confianza. Es primordial y de valor intangible en ocasiones".