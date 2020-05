"Las empresas dirigidas por mujeres acceden peor a la financiación de capital riesgo"

“Yo tengo una empresa, que llevo 6 años buscando inversión en ella, donde transferimos a la sociedad un dispositivo pionero con patente internacional, que está probado científicamente y sin embargo, no he conseguido la financiación, cuando otras empresas que han surgido después, sin tecnología patentada ya la han recibido” es la realidad con la que Elena García Armada, creadora del primer exoesqueleto para niños, se ha encontrado y nos ha contado en Hoy por Hoy Cantabria. Esta ingeniera, doctora en robótica, denuncia el déficit que existe en las inversiones que reciben las empresas lideradas por mujeres. “Las empresas que dirigen hombres reciben hasta 34 veces más de inversión y sin embargo, la recuperación de ese dinero, la rentabilidad de la inversión, es mayor en las que dirigen mujeres, por lo que está claro que la situación no se deriva de ningún fundamento empírico” ha detallado García Armada.

Con ella hemos iniciado un nuevo espacio mensual, 'Con voz de mujer' dentro de Hoy por Hoy Cantabria, en el que trataremos de buscar cuáles son las dificultades reales con las que se encuentran las mujeres en la lucha por la igualdad. En este sentido, ha defendido la existencia de diferencias entre la manera en la que niños y niñas se acercan a la ciencia. “A las niñas les interesa conocer el para qué de las cosas, la aplicación práctica y el beneficio en la sociedad de su aplicación, mientras a los niños les llama más la atención conocer el por qué de los procesos”.

García Armada es una ingeniera industrial, que, aunque nacida en Valladolid, ha estado siempre muy vinculada a nuestra comunidad porque su padre, catedrático de electromagnetismo, fue uno de los fundadores de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Cantabria. Tras doctorarse en robótica, comenzó a diseñar robots orientados a la industria, pero en 2009 conoció a Daniela, una niña que tras un accidente de tráfico sufre una tetraplejia severa. Ese momento le hace dar un giro a su carrera investigadora, centrándose en fabricar dispositivos orientados a mejorar las facultades físicas, contribuir a la rehabilitación y aumentar la movilidad de niños que padecen enfermedades neuromusculares degenerativas.

García Armada lidera el grupo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños con atrofia muscular espinal, enfermedad degenerativa sin cura. Es, además, fundadora de Marsi Bionics, empresa cuyo objetivo es la investigación y creación de exoesqueletos pediátricos, estructuras basadas en soportes que se ajustan a las piernas y al tronco del niño, y que al incorporar motores que imitan el funcionamiento del músculo, le aportan fuerza para caminar y mantenerse en pie.

Durante la charla en Hoy por Hoy Cantabria nos ha contado que la comercialización de este exoesqueleto esta prácticamente finalizado a la espera de cerrar la evaluación clínica que se hacía entre un hospital parisino y uno madrileño. La crisis sanitaria del Covid-19 ha dejado en suspenso la finalización del ensayo clínico y retrasará la salida al mercado hasta mediados del año 2021.

Su modelo ATLAS2020 está dotado de articulaciones inteligentes que interpretan los movimientos del paciente detectando cuáles son deseados y cuáles indeseados. El mecanismo se diseñó inicialmente para la lesión medular (paraplejia y tetraplejia), evolucionó después para tratar la AME y posteriormente se ha adaptado para el tratamiento de otras enfermedades neurologicas como la paralisis cerebral. De esta forma, el exoesqueleto ayuda a mejorar la salud y la calidad de vida de 17 millones de niños en el mundo. Además, Marsi Bionics desarrolla también estas "herramientas" para adultos, de hecho, el primero de ellos, MAK, ya tiene autorización para su comercialización.