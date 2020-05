Lalo Arantegui sitúa el presente y el futuro del Real Zaragoza

El director deportivo del Real Zaragoza Lalo Arantegui ha tomado la palabra en una comparencia de prensa telemática a escasos días de que la primera plantilla pueda reanudar la actividad en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. El ejecutivo aragonés ha situado lo que falta de competición confiando en poder alcanzar el objetivo del ascenso, mostrándose muy realista sobre el siguiente proyecto deportivo que vendrá marcado por la economía de guerra, incluso en primera división.

FECHAS

"Nosotros estamos a la espera de que el Gobierno autorice la fecha concreta para pasar los test y en ese momento todos los miembros de plantilla y cuerpo técnico pasarán los test y 48 horas después cuando tengamos los resultados comenzaremos con el protocolo de La Liga de Fútbol Profesional. Cada día va variando un poco la información pero parece ser que ya vamos todos en la misma dirección. Creo que la próxima semana podremos hacer los test y volver a la normalidad".

CONTRATOS DE JUGADORES

"Hemos hablado con todos y hay un compromiso por parte de todos los jugadores de que van a terminar la termpoarada con el Real Zaragoza pero estamos esperando una normativa general que sea la misma para todos los clubes. La normativa que hay ahora es que ningun jugador que esté en la disciplina nuestra va a poder jugar con otro club esta temporada, dure lo que dure; creo que la voluntad de todos es que van a estar disponibles hasta el último partido que se vaya a jugar pero estamos esperando una normativa para todos los clubes".

LIGAS ACABADAS

"Los esfuerzos nos llevan a estar concentrados en que se va a jugar y preocupados porque vamos a tener que pelear el ascenso en el campo y ya con otras herramientas porque no vamos a tener a nuestra afición. No es igual jugar en la Romareda con 30.000 personas que a puerta cerrada, será muy frío y también fuera de casa porque tenemos la virtud de desplazar a mucha afición. No vamos a tener las mismas armas que antes pero vamos a estar preparados. Ya se dijo el otro día que se va a jugar sí o sí, después queda todo en el aire".

FINAL EXPRÉS

"Van a ser importantes todos los miembros de la plantilla. Ahora estabamos en un momento de temporada donde había equipos que te sabías la alineación de memoria de domingo a domingo pero ahora con partidos cada tres días no es lo mismo y va a hacer que jugadores no tengan la misma capacidad de recuperación y no es lo mismo preparar un partido con fases de recuperación que jugar, viajar... van a tener todos mucho protagonismo; tenemos una plantilla amplia y ademá sel Deportivo Aragón con jugadores que ya tienen dinámica de primer equipo".

ZAPATER Y JAVI ROS

"A Zapater el tema del parón le ha venido el que peor porque ya estaba para meterse en grupo. Entiendo que él cuando se reincorpore será uno mas en la vuelta al trabajo. A Javi Ros le queda un poco más pero a lo que nos pongamos a jugar puede ser un refuerzo a partir de la mitad de la competición".

CAMBIOS EN EL MERCADO DE FICHAJES

"Estamos todos a la expectativa, la verdad que ves a todos los actores del mercado y se supone que no va a ver grandes fichajes aunque no es nuestro caso porque no podríamos hacer grandes incorporaciones independientemente del coronavirus. Nosotros estamos sobre todo a la expectativa de saber en qué categoría vamos a jugar el año que viene"

VICTOR FERNANDEZ

"Víctor quiere tomarse las cosas con tranquilidad y tiene todos los esfuerzos puestos en conseguir el ascenso a primera división. Será una decisión que se tomará con el tiempo, ahora lo que quiere es la vuelta a la actividad cuanto antes. Yo espero y deseo que continúe el mister con nosotros bajo cualquier escenario y creo que si consiguiera el ascenso a primera división sería un regaló a su carrera y más en el Real Zaragoza".

"Tenemos conversaciónes de cualquier movimiento que estamos haciendo. Él quiere estar centrado en lo que queda pero yo le entrego toda la información y ante la duda de cualquier jugador la decisión la tiene que tomar él. Vamos a hacer un equipo con todo el estilo de Víctor para la temporada 20-21 en cualquiera de los escenarios que podamos estar y él desde luego tiene que ver y tiene los nombres encima de la mesa y prefiero que sea quien toma la última decisión y se sienta partícipe de los jugadores que vayan a venir".

TECHO SALARIAL

"Ya contaba antes del coronvairus que el límite salarial, haciendo una comparativa con el último de esta temporada que es el Mallorca, estaríamos a mucha distancia. Esto antes pero a partir de ahora sin publico en 2020 perdemos una parte importante de ingresos por parte de abonos. Nos reduce y nos hace más complicado el escenario porque tenemos unos compromisos ya adquiridos en caso de estar en primera y también tenemos las obligaciones derivadas del concurso de acreeedores. El perfil de jugador que va a venir es libre o cedido y si conseguimos el objetivo no vamos a poder hacer ningun traspaso como la gente ve en primera división".

CRISTIAN ÁLVAREZ

"Cristian tiene un año más de contrato con nosotros y es un jugador muy importante dentro del campo y fuera y la idea es que continúe y la suya tambien y no ha habido ninguna novedad al respecto. Ha manifestado que está muy agusto con nosotros".

LUIS SUÁREZ

"La situación de Luis Suárez es la más complicada por la cantidad de nombres y la capacidad de los que están apareciendo en el mercado. Es propiedad de un club que no tiene la necesidad de vender. Veo muy difícil un traspaso y la idea es que juegue en la Premier pero mantengo la ilusión de que si tiene que volver a salir cedido su destino sería Zaragoza, seguro".