Una Cruz en el recuerdo

Este primer fin de semana de mayo Aranda hubiera celebrado uno de sus ritos primaverales más arraigados: la Bajada de la Cruz.

No será en las calles, pero este dos de mayo no va a dejar de sonar la “Entradilla” que mueve los pies de los danzantes en Aranda cada primer sábado del mes más primaveral para acompañar la Cruz desde la iglesia de San Juan hasta la Plaza Mayor. El confinamiento y sobre todo la responsabilidad personal van a marcar este año 2020 con un paréntesis en la celebración de esta tradición tal y como ha sido siempre, pero no va a dejar de recordarse incluso de revivirse de manera telemática. Lo harán en las redes los miembros de la Asociación de Dulzainas y Tambores Villa de Aranda. En Radio Aranda hemos querido también recordar esta tradición tal y como se ha venido celebrando mucho tiempo atrás.

La tradición manda cada año que los danzantes acompañen y trasladen una sencilla cruz teñida de verde esperanza desde la iglesia de San Juan hasta la Plaza Mayor, pasando junto al templo más emblemático de la villa, la iglesia de Santa María. La Cruz se alza en la Plaza Mayor, cerca del templete, y allí queda enhiesta durante todo el mes de mayo.

Organiza cada año el acto la Cofradía de la Cruz, pero este año las normas de cuarentena social y la responsabilidad obligan a no celebrarlo tal cual, lo que no significa que no nos podamos sumar a este acto en el universo virtual, que está siendo el refugio de todas aquellas celebraciones que no pueden llevarse a cabo de manera presencial. Va a ser la Asociación de Dulzainas y Tambores Villa de Aranda la que propicie que la cita no quede sin celebración.

Un recorrido de apenas 500 metros que puede tardar en completarse hasta tres horas, porque fieles y cofrades que acompañan la Cruz lo hacen haciendo sonar los pitos, instrumento muy similar a las castañuelas, y alzando la voz para pedir “agua”, mientras danzan al ritmo de esta entradilla tradicional

Parece ser que antiguamente la cruz bajaba con una danza propia pero se han perdido sus pasos por lo que se emplea esta popular melodía. Tampoco se conserva documentación que acredite cuándo comenzó esta tradición, que incluso parece proceder de la cristianización de un rito pagano de celebración primaveral, pero se tiene constancia de su celebración al menos en el siglo XIX. Con toda probabilidad es un rito mucho más antiguo puesto que la Cofradía de la Cruz existía ya en los siglos XVI y XVII.

Y por cierto, este no será el primer paréntesis que sufra esta tradición en las últimas décadas: parece ser que también estuvo en suspenso desde 1958 hasta mediados de los 70, y también por decisión de la autoridad, en este caso eclesiástica, que se mostraba escandalizada por unos danzantes que más que bailar con los sonidos de los músicos bailaban por el exceso de alcohol.

La Bajada de la Cruz de Mayo estuvo siempre muy ligada a la procesión de Santa Elena, la reina, madre de Constantino el Grande, a quien se atribuye haber promovido la devoción de la Vera Cruz y a la que se veneraba en la ermita situada en la plaza de la Virgencilla. Una tradición protagonizada especialmente por niños y niñas, por lo que también desde hace varios años los más pequeños de la Escuela Municipal de Folklore salen al día siguiente de la bajada de la Cruz a la calle para realizar su particular pasacalle. No será este año, por motivos evidentes, pero las tradiciones arraigadas como esta siempre encuentran la forma de volver.