"Para las elecciones es mejor finales de septiembre o principios de octubre "

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte ha pasado por Hora 14 Euskadi, Iriarte ha valorado la situación y la gestión de la crisis del Covid-19 en Euskadi y en el conjunto de España.

La candidata a lehendakari por EH Bildu, Maddalen Iriarte, apuesta por atender las necesidades "urgentes" derivadas de las consecuencias sanitarias y socio-económicas de la pandemia de coronavirus, y aplazar hasta después del verano, en septiembre o principios de octubre, la celebración de las elecciones autonómicas vascas.

En declaraciones a la cadena Ser, recogidas por Europa Press, Iriarte ha afirmado que su coalición está preparada para las elecciones, pero cree que "ahora la prioridad no puede ser esa, sino responder lo mejor posible a la crisis sanitaria". "Todavía tenemos un tanto por ciento de contagios muy alto, tenemos que ver cómo funciona la desescalada y qué consecuencias tiene, si mantenemos a raya la pandemia o no", ha relatado.

En este sentido, aboga por hacer un balance de lo que ha pasado en esta primera fase y "cerciorarnos de que podemos manejar el brote de otra manera". "Vamos a ver cómo somos capaces de manejar otro brote, si este se produce, y de responder a las necesidades de miles de trabajadores, autónomos, hosteleros, comerciantes y de amplios colectivos más vulnerables", ha manifestado.

Según ha explicado, "el sentido común dicta que vamos a trabajar en mayo, junio, julio en todas estas necesidades urgentes. Vamos a ver cómo organizamos el próximo curso escolar, cómo protegemos a profesores y alumnos". "Cuando tengamos todo eso organizado y, sobre todo, cuando seamos capaces de saber cómo vamos a ser capaces de manejar otro brote, si somos capaces de hacer una trazabilidad de la enfermedad, entonces podemos hablar de elecciones dentro de la Legislatura todavía, pero sin llevarnos tanta prisa", ha agregado.

A su juicio, tras el verano se puede obtener una visión "más exacta y ver qué evolución tiene la pandemia y cómo queremos atacarla en otro momento de brote", por lo que ha apuntado a septiembre o comienzos de octubre para celebrar los comicios vascos.

DESESCALADA

Preguntada por el proceso de desescalada puesto en marcha por el Gobierno central, la dirigente abertzale ha opinado que éste se tiene que quedar en "círculos muy pequeños, en coordinación estrecha con los municipios, viendo qué características tiene cada municipio". "No es lo mismo la desescalada en Basauri, que en Berriatúa, por ejemplo. Hay que atender a la población, a las posibilidades de que la gente no se encuentre tanto, no socialice tanto y (el plan) se tenía que haber hecho desde aquí y en círculos más pequeños", ha indicado.

Respecto a la posibilidad de una nueva prórroga del estado de alarma, ha dicho que habrá que ver cómo va el estado de la pandemia. "Si vemos que el número de contagiados y de fallecimientos es muy alto, pues a lo mejor habrá que mantenerla", ha manifestado.

No obstante, ha considerado que la "recentralización del Estado va en contra del control de la pandemia", por lo que ha instado a dar una respuesta "desde aquí a la situación que tenemos".

