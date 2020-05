Así están las pujas más altas en la subasta solidaria de Pedro y Sergio

f5. Camiseta de Felipe Reyes (500€): La que lució en la última 'final four' de VitoriÉxito indiscutible de la subasta solidaria emprendida por la Fundación Pedro y Sergio Rodríguez tras el especial #TenerifeJuegaEnEquipo, emitido el pasado jueves por Radio Club Tenerife y la cadena SER. La recaudación ya sobrepasa los 12.000 euros y será íntegramente para las familias canarias más desfavorecidas por la crisis del coronavirus. Estos son los objetos más demandados en los primeros días de pujas.

1. Camiseta olímpica de Sergio Rodríguez (700€): La que lució en el partido por el bronce de los Juegos de Río, con una sufrida victoria sobre Australia que brindó a la selección su segundo podio olímpico consecutivo. Uno de los pujadores ha sido Manu Carreño.

2. Camiseta de los Sixers de Sergio Rodríguez (700€): Una auténtica reliquia que se corresponde con una de las distintas singladuras de 'Chacho' en la NBA. Fue el primer canario en competir en la mejor liga del mundo.

3. Botas de Xavi Hernández (650€): Uno de los más célebres centrocampistas de la historia del fútbol español ofrece una edición especial de sus botas, firmadas exclusivamente para la ocasión.

4. Camiseta del PSG de Neymar (500€): La gran sorpresa el día de la emisión del programa fue la irrupción en la subasta del talentoso atacante brasileño, que dona una elástica del Paris Saint Germain. Ha sido de los objetos con más pujas, la más alta de 500 euros.

5. Camiseta de Felipe Reyes (500€): La que lució en la última 'final four' de Vitoria tiene un precio acorde a la generosidad de su donación.

6. Camiseta del debut de Pedro en la Premier (500€): "Fue un día perfecto y también especial. Jugaba en otro club que no fuera el Barça y las cosas me salieron muy bien; de hecho, me nombraron jugador del partido", afirma el tinerfeño.

7. Camiseta del España-Honduras de Pepe Reina (500€): Amigo personal de Chacho y Pedro, ofrece la equipación de su concurso mundialista en la fase de grupos.

8. Camiseta del Athletic Club de Joseba Etxeberria (400€): Una de las elásticas por las que más veces se ha pujado durante la subasta, pues el 'Gallo' es apreciado tanto por la parroquia del Athletic como por la del Tenerife, donde dejó huella pese a su corta estancia en el banquillo.

9. Camiseta conmemorativa del ascenso de Alejandro Alfaro (300€): Una joya para cualquier seguidor del CD Tenerife. La elástica que lució el onubense en el partido después de firmar el último ascenso a Primera del conjunto canario. "Es la camiseta a la que tengo más cariño", afirmó el jueves en Radio Club.

10. Camiseta de José Antonio Reyes (300€): Oro para todo coleccionista que se precie. Data de su etapa en el Atlético de Madrid y ha sido cedida para la subasta por Aarón Darias.

Participa y gana

¿Cómo participar? En la aplicación de pago instántaneo BIZUM (a través de dispositivos móviles) debes elegir la opción 'Hacer donación' y teclear el teléfono 33620. No olvides indicar en el concepto el código del objeto por el que pujas y tu número para que podamos localizarte. Ejemplo: NINO + 630 27 24 11

¿Qué pasa si no gano la puja? Los donativos son reembolsables. No debes tener ningún miedo a participar, no ganar la 'subasta' y quedarte sin premio, pues las pujas no ganadoras tendrán la opción de recuperar la inversión realizada.

¿La acción es benéfica? Al 100%. Todos los donativos irán a parar a las familias canarias desfavorecidas por la crisis sanitaria y la situación de emergencia social producida por la expansión del coronavirus.

¿Puedo optar a varios objetos? Por cada donación, pujas por uno en concreto. Pero habrá un sorteo entre todas las aportaciones superiores a 5€ y así podrás ganar por tan simbólica donación un producto donado por Sergio o Pedro Rodríguez.

¿Hasta cuándo puedo donar? El jueves 7 de mayo a las 23:59 horas cerraremos todas las 'pujas' abiertas'.

¿Hay opción de compra directa? Sí. Si estás muy interesado en un producto en concreto y no quieres esperar al resultado de la puja, puedes comprarlo por su precio máximo (que será 1.000 euros en el caso de los productos del Escaparate Solidario y de 2.500 en la Gran Galería y el Gran Museo).

¿La puja es ciega? No. En todo momento puedo consultar cómo va cada subasta mediante la aplicación WhatsApp con un mensaje al 629 98 20 19 o con un correo electrónico a información@fundacioncanariaprl.com

¿Qué pasa si no consigo especificar el concepto? Que puedes ponerte en contacto con la organización vía móvil o mail para aclarar a qué objeto querías optar.

¿Puedo ganar un producto por solo 20 euros? Sí. Si nadie más puja por algún producto en concreto, puedes llevártelo con la llamada 'donación mínima' especificada en los carteles que la organización ha subido a las redes sociales (por ejemplo en el Twitter de la @FundacionPedro).